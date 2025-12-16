Single Papa Series Review: 6 एपिसोड की ये कहानी OTT पर आते ही बनी नंबर 1, क्या मर्द को नहीं है ये हक?

सीरीज- सिंगल पापा

स्टार्स- कुणाल खेमू, प्राजक्ता कोहली, नेहा धूपिया, ईशा तलवार

IMdb रेटिंग- 8.2

ओटीटी- नेटफ्लिक्स

Single Papa Series Review: कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ऐसे मुद्दे को उठाती है जो आपके दिल और दिमाग को छू जाती हैं. इसी तरह की एक दमदार कहानी को बड़े ही हल्के फुल्के तौर पर बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर उतारा गया है. इस सीरीज का नाम 'सिंगल पापा' है. जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई. तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सीरीज कैसी है और किस तरह के मुद्दे को इसमें उठाया गया है.

तलाक और उसके बाद ट्विस्ट

इस कहानी की शुरुआत गौरव गहलोत और ईशा तलवार से होती है. दोनों फैमिली कोर्ट तलाक लेने के लिए आते हैं. इस दौरान एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं. जज साहिबा दोनों से रीजन पूछती हैं. गौरव यानी की कुणाल की वाइफ ये कहती है कि ये अभी भी बच्चा है तो वहीं गौरव कहते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए. ऐसे में दोनों का तलाक फाइनली हो जाता है. इसी तलाक के बाद से कहानी शुरू होती है.

क्या मर्द अडॉप्ट नहीं कर सकते बेबी?

दोनों के तलाक को 6 महीने हो जाते हैं. गौरव अपनी लाइफ मस्त तरीके से जी रहा होता है. लेकिन, मन में बाप बनने का सपना जरूर होता है. एक दिन उसकी कार में कोई अपने बच्चे को रख जाता है. गौरव पहले तो घबरा जाता है और फिर रात होने की वजह से बच्चे को अपने घर ले जाता है. एक रात के लिए बच्चा उसके घर रहता है और उसे पिता बनने जैसी फीलिंग का एहसास होता है. तभी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है और बाद में पता चलता है कि बच्चे कि दिल में छेद है. वो बच्चे का ऑपरेशन करवाता है और रात भर अस्पताल में ही रुकता है.

गंभीर मुद्दा और अंदाज जबरदस्त

उसके बाद उस बच्चे को अनाथ आश्रम ले जाता जाता है. गौरव को बच्चे की कमी खलती है और वो उससे मिलने वहां पर चला जाता है. तभी वो इस बच्चे को गोद लेना का सोचता है. लेकिन, गौरव का परिवार इसके खिलाफ होता है और उसे घर से निकाल देता है. बावजूद इसके वो बच्चे को एडॉप्ट करने का सारा प्रोसेस पूरा करता है. लेकिन, 'स्नेह भवन' नाम के अनाथ आश्रम की ओनर यानी कि नेहा धूपिया को गौरव का चाल चलन ठीक नहीं लगता है. बात ऊपर तक पहुंत जाती है और आखिर में गौरव को ट्रॉयल बेसिस पर तीन महीने की कस्टडी मिल जाती है. सीरीज में 'सिंगल पापा' के सफर और उस मुद्दे को उठाया गया है कि आखिर मर्द एक बच्चा क्यों गोद नहीं ले सकता. आखिर क्यों ये कहा जाता है कि महिला बच्चे को अच्छी तरह से पाल सकती है और मर्द नहीं. सीरीज में कुणाल खेमू ने अच्छी एक्टिंग की है. साथ ही कुछ ऐसे डायलॉग है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे.

क्यों देखें ये सीरीज?

लिहाजा, इस सीरीज में कुछ गंभीर विषय को भी इतनी सटीकता और बेहतरीन ढंग से उठाया गया है कि ये दिल को सीधे छू जाती है. ऐसे में अगर आप कुछ नया और हल्का फुल्का परिवार के साथ बैठकर देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को एक बार तो देखना बनता है.