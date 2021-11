Dhamaka Review: कार्तिक आर्यन की 'धमाका' देखने से पहले पढ़ लीजिए ये रिव्यू, जानिए कहां रह गई कमी

कास्ट: कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष, विकास कुमार

निर्देशक: राम माधवानी

संगीत: विशाल खुराना, प्रतीक कुहाद

नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर फिल्म 'धमाका' (Dhamaka) 19 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (NETFLIX) पर रिलीज हो चुकी है. ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है और दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के बाद भी फिल्म को उतना ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन फिल्म का एक निगेटिव पॉइंट भी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

न्यूज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बन चुका एंकर अर्जुन पाठक (कार्तिक आर्यन) दुनिया को सच बताने का दावा करता है. वह अपने चैनल के लिए जबरदस्त टीआरपी लाकर देता है लेकिन एक हादसे में उसकी नौकरी चली जाती है और अब वह एक रेडियो जॉकी बनकर जिंदगी काट रहा है. अर्जुन को उस बड़ी घटना का इंतजार है जो उसे फिर से पुराना फेम दिला सके.

अर्जुन पाठक का उसकी पत्नी सौम्या पाठक ( मृणाल ठाकुर) तलाक हो चुका है. वह अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी रेडियो जॉकी की कुर्सी के इर्द-गिर्द ही गुजारता है. एक रोज जब वह शो कर रहा होता है तभी उसे एक कॉल आती है जो उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देती है. लेकिन इस मौके से गुजरने के लिए अर्जुन को बहुत कुछ दाव पर लगाना है. आगे क्या होगा यही फिल्म की कहानी है.

म्यूजिक से लेकर एक्टिंग तक सब अच्छा

कोरियन फिल्म The Terror Live की कहानी पर आधारित इस फिल्म का संगीत शानदार है. बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जो आपका फोकस फिल्म में बनाए रखती है और हर भावना का स्तर बढ़ा देती है. सिर्फ 10 दिन में शूट की गई इस फिल्म का निर्देशन शानदार है और कार्तिक व मृणाल ने अपना काम बखूबी किया है. तो फिर फिल्म में बुरा क्या है?

कहां कमजोर पड़ी कार्तिक की फिल्म?

फिल्म में जो सबसे बड़ी चूक हुई है वो है कहानी के स्तर पर. पत्रकारिता की दुनिया में आप हर खबर को 5W 1H के पैमाने पर कसते हैं. यानि किसी भी न्यूज को गहराई से समझने के लिए एक पत्रकार खुद से What, When, Why, Who और How का सवाल पूछता है. और जब आप फिल्म को देखते हुए खुद से पूछते हैं कि How? तो वहीं फिल्म का रस खत्म हो जाता है.

नई पूछे गए वाजिब और मजबूत सवाल

फिल्म की कहानी एक ब्रिज पर होने जा रहे धमाके के बारे में है. पूरी फिल्म में लगातार ये बात होती रहती है कि यहां बम लगा है. वहां बम लगा है लेकिन वो बम कैसे लगा है इस बारे में कहीं कोई सवाल नहीं करता. इसी तरह के कई सवाल हैं जो बतौर पत्रकार कोई भी इस सिचुएशन में पूछेगा लेकिन क्योंकि उस बारे में बात नहीं की गई है इसलिए फिल्म कई जगहों पर कमजोर नजर आती है.

रेटिंग - 3.5