Sooryavanshi Twitter review: यूजर्स ने दिया Akshay Kumar की फिल्म को ऐसा रिस्पॉन्स! फिल्म देखने से पहले इसे जरूर पढ़ें

नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) द्वारा निर्देशित 'सूर्यवंशी' (Sooryavnshi) शुक्रवार (5 नवंबर) को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. COVID-19 के कारण फिल्म की रिलीज 2020 से रुकी हुई थी और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार था. लोग बीते दो साल से कॉप-ड्रामा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं अब फिल्म रिलीज होते ही ट्विटर पर लोगों ने फिल्म का रिव्यू देना शुरू कर दिया है.

फैंस को कैसी लगी फिल्म!

जहां कुछ प्रशंसकों ने फिल्म को इसके रोमांचक एक्शन और बेहतरीन मनोरंजन के लिए हाई रेटिंग दी है, वहीं कई लोग फिल्म से निराश थे, उन्होंने लिखा कि फिल्म में 'कोई कहानी नहीं है'. आइए देखते हैं कि किसने क्या लिखा...

#SooryavanshiReview : MILESTONE 1st half is extraordinary and you'll love to watch the 2nd half.

#SooryavanshiReview : MILESTONE 1st half is extraordinary and you'll love to watch the 2nd half.

But 2nd half is everything for this movie.#AkshayKumar sir nailed with his action and romance#AJ & #RS Cameo#Sooryavanshi #SooryavanshiDay

Speechless , oh My God , WTF , This Is Unbelievable , This is History , This is F**king Crazy , WTFFFF !! Insane !#Sooryavanshi #SooryavanshiDay#SooryavanshiReview

Just Watched #Sooryavanshi...!! What A Brilliant Movie, Historical Movie of Indian Cinema....!!#AkshayKumar#SooryavanshiReview Pandemic Nahi hota to 100% ye movie 450cr.+ #RanveerSingh 21mint & #AjayDevgn 7 mint in movie...!!

कैसी है कहानी

फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख DCP वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाकर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने निभाया है. जो मुंबई में एक आतंकवादी हमले को रोकने का प्रयास करते हैं. रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव और अजय देवगन द्वारा अभिनीत डीसीपी बाजीराव सिंघम भी इस मिशन के लिए उनके साथ शामिल होते हैं. फिल्म में जबर्दस्त एक्शन के साथ देश भक्ति का इमोशन भी लेकर आती है. वहीं कैटरीना कैफ की अदाएं फिल्म को ग्लैमसर तड़का भी देती हैं.

It's a interval #Sooryavanshi one word review...flop

Nothing new...baby n black friday ka dvd dekh ke new script bana diya hai .. flop.

#sooryavanshi one word review . Kiddish . Over the top . Nonsensical drama . Ranveer Singh stands out. Ajay is fab. Akshay hams looks weak and loose . Highly predictable mess by Shetty . Katrina quit movies. 1/5 star climax is good

Now time to #sooryavanshireview

No storyline. Mindless action. Unbearable comedy. Horrible direction. Only Katrina looks good. It's a bucket full with garbage & garbage is akshay kumar. #Sooryavanashi gives us cancer.

A simple description : Torture to eyes.

#Sooryavanashi #sooryavanshireview : Masala Entertainment Superp @akshaykumar sir u nailed along with @ajaydevgn sir and @RanveerOfficial sir brilliant direction of #RohitShetty sir Fantastic,All of guyz go and watch it nearby theatre

Rating:

जबर्दस्त है टीम

अक्षय कुमार रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सूर्यवंशी' में एक पुलिस वाले के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ कैटरीना कैफ भी मुख्य भूमिका में हैं. अजय देवगन की 'सिंघम' और रणवीर-स्टारर 'सिम्बा' के बाद रोहित शेट्टी की पुलिस जगत में 'सूर्यवंशी' तीसरी फिल्म है. 'सूर्यवंशी' में अजय देवगन, रणवीर सिंह भी अहम भूमिका में हैं.

