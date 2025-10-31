The Taj Story Film Review: ताज की नींव पर सवाल उठाती फिल्म, जान फूंक गए परेश रावल

मूवी रिव्यू: द ताज स्टोरी

स्टार्स: परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास, स्नेहा वाघ, शिशिर शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, ब्रिजेंद्र काला

निर्देशक: तुषार अमरीश गोयल

अवधि : 2 घंटा 40 मिनट

रेटिंग: 3

The Taj Story Film Review: परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' रिलीज होने से पहले ही काफी सुर्खियों में थी. जिसकी वजह फिल्म में एक ऐसे मुद्दे को उठाया जाना था जो दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल है. जी, हां हम बात करे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताज की. परेश रावल, जाकिर हुसैन और अमृता खानविलकर के शानदार अभिनय से सजी फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ 31 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हो गई है. निर्देशक तुषार अमरीश गोयल की फिल्म ताजमहल के इतिहास पर वर्षों से चली आ रही बहस को बड़ी बेबाकी से दर्शाती है. फिल्म सवाल उठाती है कि दुनिया के अजूबे में शामिल ताजमहल के पीछे क्या सच्चाई कुछ और ही है.

'ताज' पर सवाल उठाती फिल्म

फिल्म की कहानी एक ऐसे गाइड विष्णुदास (परेश रावल) की है जो ताजमहल घूमने आए टूरिस्ट को उसके बारे में बताता है मगर स्टोरी में उस समय ट्विस्ट आता है, जब वही गाइड ताजमहल पर मुकदमा दर्ज कर देता है. इसके बाद अदालत में इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं और ताजमहल के बनने को लेकर बहस छिड़ जाती है. ताजमहल के निर्माण को लेकर पहले भी कई विवाद उठे हैं. फिल्म उसी को कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में सवाल उठाती है.

फिल्म की जान परेश रावल



फिल्म में परेश रावल को देखकर हो सकता है कि आपको एक बार 'ओएमजी' फिल्म वाले कांजी लालजी मेहता की याद ना आ जाए. दोनों फिल्म की स्टोरी भले ही अलग है लेकिन उसमें भगवान पर सवाल उठाने वाला और इसमें ताज पर उठाने वाला शख्स एक की है. परेश रावल की अदाकारी इस पिक्चर की नींव है. उन्होंने अपने किरदार को बड़ी गंभीरता और संजीदगी से निभाया है. इस फिल्म में परेश रावल की एक्टिंग पटकथा और कहानी को भी मात दे देता है. फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ में परेश रावल ने एक टूर गाइड ‘विष्णुदास’ का कैरेक्टर प्ले किया है. वो कोर्ट रूम में ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठाते हुए कानूनी जंग लड़ते हैं. उनका जोर ताजमहल के उन 22 रहस्यमयी कमरों पर है, जिनमें ढेरों रहस्य छिपे रहने की संभावना जताई जाती रही है.

आखिर तक आपको बांधे रखेगी

लेखक और निर्देशक तुषार अमरीश गोयल अच्छा काम किया है. फिल्म में काफी दमदार और जानदार डायलॉग हैं. इसका स्क्रीनप्ले इतना प्रभावशाली है, जो कोर्ट रूम ड्रामा की संजीदगी और तेजी को बरकरार रखता है. एडवोकेट अन्वर रशीद के रोल मे जाकिर हुसैन ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है. अमृता खानविलकर, नमित दास, स्नेहा वाघ ने भी अच्छी ऐक्टिंग की है. फिल्म मे अखिलेंद्र मिश्रा, बिजेंद्र काला, शिशिर शर्मा और अनिल जॉर्ज भी हैं. इस फिल्म को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. हो सकता है कि इसे देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो जाएं.