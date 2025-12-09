Advertisement
trendingNow13035451
Hindi Newsमनोरंजन

नया मर्डर मिस्ट्री केस! ‘रात अकेली है 2’ में नवाजुद्दीन का जबरदस्त कमबैक, कहा, 'इंस्पेक्टर जटिल समझौता नहीं करता'

Raat Akeli Hai 2: थ्रिलर फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोमांचक फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' लेकर आ रहे हैं. इसका ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया. फिल्म की कहानी बंसल हवेली में सेट है, जो काफी अमीर परिवार है.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 09, 2025, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नया मर्डर मिस्ट्री केस! ‘रात अकेली है 2’ में नवाजुद्दीन का जबरदस्त कमबैक, कहा, 'इंस्पेक्टर जटिल समझौता नहीं करता'

Raat Akeli Hai 2: थ्रिलर फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोमांचक फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' लेकर आ रहे हैं. इसका ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया. फिल्म की कहानी बंसल हवेली में सेट है, जो काफी अमीर परिवार है. इस परिवार के सदस्य बंद कमरों के पीछे मृत मिलते हैं. कहानी में रहस्य और रोमांच दोनों हैं. इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिर से इंस्पेक्टर जटिल यादव का किरदार निभा रहे हैं. दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद आया है. इस नए सीजन में जटिल के तजुर्बे और बुद्धिमत्ता की पूरी परीक्षा होगी.

ये सितारे आएंगे फिल्म में नजर
फिल्म में चित्रांगदा सिंह, राधिका आप्टे, दीप्ति नवल, इला अरुण बाजपाई, रेवती आशा, रजत कपूर, संजय कपूर, प्रियंका सेतिया, श्रीधर दूबे और अखिलेंद्र मिश्रा जैसे कई अनुभवी कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, 'जटिल का किरदार समय के साथ बदल गया है, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी सूझ-बूझ और सच तक पहुंचने की प्रतिबद्धता वही रही है. चाहे सामने कितनी भी ताकत, दबाव या डर क्यों न हो, जटिल अपनी जांच में किसी भी तरह का समझौता नहीं करता.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस किरदार को निभाना रोमांचक 
नवाजुद्दीन ने कहा, 'फिर से इस किरदार को निभाना रोमांचक अनुभव रहा, और कहानी को और अधिक रोमांचक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए मैं हनी सर और नेटफ्लिक्स का धन्यवाद करता हूं. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस नए केस को भी उतना ही प्यार देंगे, जितना पहले जटिल के किरदार को दिया था.'

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रांगदा सिंह का किरदार मीरा 
ट्रेलर में चित्रांगदा सिंह का किरदार मीरा बाहर से शांत और संयमित नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर और बेचैनी में होती है. चित्रांगदा ने बताया कि यह उनके अब तक निभाए गए सबसे रोचक और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है. मीरा में नाजुकता और मजबूती दोनों का मिश्रण है. वह कई चीजें कहना चाहती है, लेकिन डर की वजह से कह नहीं पाती.

राधिका आप्टे ने अपने किरदार के बारे में बताया 
राधिका आप्टे ने अपने किरदार राधा के बारे में बताया कि पहले उनका किरदार शक और सवालों की वजह से परेशान रहता था, लेकिन अब वह प्यार, स्थिरता और आत्मविश्वास से भरी हुई है. राधा का किरदार कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है. 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. (एजेंसी)

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Raat Akeli Hai 2Nawazuddin Siddiqui

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा