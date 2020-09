इंतजार खत्म! रिलीज हुआ जेजस्ट म्यूजिक का नया गाना, इंटरनेट पर मचा रहा धमाल

When we say the mantra of love, only two words come to our mind, 'Love You' and 'Sorry'! Watch our latest single #LoveYouTeDujaSorry featuring @iamofficialayush and @aliya_hamidi. Link in bio! @Ullumanati @anupkumar.in @navgeet_kaur_wama_ @mayankthaparofficial @jackkybhagnani #JjustMusic #LoveYouTeDujaSorry

A post shared by JJUST MUSIC (@jjustmusicofficial) on Aug 31, 2020 at 11:04pm PDT