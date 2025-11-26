Advertisement
trendingNow13018781
Hindi Newsमनोरंजन

'नेशनल क्रश' का सबसे बड़ा दर्द! एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने परिवार को लेकर किया बड़ा खुलासा; आखिर 17 साल की उम्र में क्यों शुरू की थेरेपी?

Girija Oak: एक्ट्रेस गिरिजा ओक, जो हाल ही में मनोज बाजपेयी के साथ 'इंस्पेक्टर जेंडे' में नजर आईं और अब 'नेशनल क्रश' भी कही जा रही हैं. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का एक बड़ा सच सबके सामने रखा है. उन्होंने बताया कि मराठी एक्टर गिरीश ओक की बेटी होने के बावजूद, वह एक 'टूटे हुए परिवार' से आती हैं. गिरजा ने बताया कि उनके माता-पिता के तलाक के फैसले का उन पर गहरा असर पड़ा था.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नेशनल क्रश' का सबसे बड़ा दर्द! एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने परिवार को लेकर किया बड़ा खुलासा; आखिर 17 साल की उम्र में क्यों शुरू की थेरेपी?

Girija Oak: एक्ट्रेस गिरिजा ओक इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उन्हें 'नेशनल क्रश' कहा जा रहा है और उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा जा रहा है. जल्द ही वह एक वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' में दिखाई देंगी, जो परिवार की थेरेपी के बारे में है. उन्होंने हाल ही में मनोज बाजपेयी के साथ 'इंस्पेक्टर जेंडे' फिल्म से खूब सुर्खियां बटोरी. इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त थी और . लेकिन हाल ही में गिरिजा ने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में बात की, जब उनके माता-पिता जाने-माने मराठी एक्टर गिरीश ओक और उनकी मां ने तलाक लेने का फैसला किया. गिरिजा ने बताया कि वह एक ऐसे परिवार से आती हैं, जिसे लोग 'टूटा हुआ परिवार' कहते हैं.

माता-पिता का अलग होना
गिरिजा ने खुलकर बताया कि उनके माता-पिता काफी पहले ही अलग हो गए थे, जब वह बहुत छोटी थीं. उन्होंने बताया कि उनकी थेरेपी किसी समस्या को रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि यह इलाज के लिए थी, क्योंकि उस अलगाव की वजह से वह खुद एक परेशानी से गुजर रही थीं. गिरिजा के अनुसार, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और देखें कि उन्हें क्या हुआ है. उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यह शारीरिक नहीं था.

17 साल की उम्र में शुरू हुई थेरेपी
डॉक्टर ने उनकी बात सुनने के बाद उन्हें एक मनोचिकित्सक (Psychiatrist) के पास जाने की सलाह दी. गिरिजा ने बताया, "जब मैंने पहली बार मनोचिकित्सक से बात की तो उन्होंने मुझे एक थेरेपिस्ट से बात करने को कहा. मैं 17 साल की थी, जब मैंने पहली बार थेरेपी लेना शुरू किया." इससे साफ पता चलता है कि माता-पिता के अलगाव का असर उन पर कितना गहरा पड़ा था, जिसके चलते उन्हें अपनी किशोरावस्था में ही मानसिक रूप से मदद लेनी पड़ी. उनकी नई वेब सीरीज का विषय भी कहीं न कहीं उनके निजी अनुभवों से जुड़ा हुआ लग रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Girija OakGirija Oak upcoming web seriesEntertainement news

Trending news

कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें