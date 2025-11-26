'नेशनल क्रश' का सबसे बड़ा दर्द! एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने परिवार को लेकर किया बड़ा खुलासा; आखिर 17 साल की उम्र में क्यों शुरू की थेरेपी?

Girija Oak: एक्ट्रेस गिरिजा ओक इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उन्हें 'नेशनल क्रश' कहा जा रहा है और उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा जा रहा है. जल्द ही वह एक वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' में दिखाई देंगी, जो परिवार की थेरेपी के बारे में है. उन्होंने हाल ही में मनोज बाजपेयी के साथ 'इंस्पेक्टर जेंडे' फिल्म से खूब सुर्खियां बटोरी. इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त थी और . लेकिन हाल ही में गिरिजा ने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में बात की, जब उनके माता-पिता जाने-माने मराठी एक्टर गिरीश ओक और उनकी मां ने तलाक लेने का फैसला किया. गिरिजा ने बताया कि वह एक ऐसे परिवार से आती हैं, जिसे लोग 'टूटा हुआ परिवार' कहते हैं.

माता-पिता का अलग होना

गिरिजा ने खुलकर बताया कि उनके माता-पिता काफी पहले ही अलग हो गए थे, जब वह बहुत छोटी थीं. उन्होंने बताया कि उनकी थेरेपी किसी समस्या को रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि यह इलाज के लिए थी, क्योंकि उस अलगाव की वजह से वह खुद एक परेशानी से गुजर रही थीं. गिरिजा के अनुसार, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और देखें कि उन्हें क्या हुआ है. उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यह शारीरिक नहीं था.

17 साल की उम्र में शुरू हुई थेरेपी

डॉक्टर ने उनकी बात सुनने के बाद उन्हें एक मनोचिकित्सक (Psychiatrist) के पास जाने की सलाह दी. गिरिजा ने बताया, "जब मैंने पहली बार मनोचिकित्सक से बात की तो उन्होंने मुझे एक थेरेपिस्ट से बात करने को कहा. मैं 17 साल की थी, जब मैंने पहली बार थेरेपी लेना शुरू किया." इससे साफ पता चलता है कि माता-पिता के अलगाव का असर उन पर कितना गहरा पड़ा था, जिसके चलते उन्हें अपनी किशोरावस्था में ही मानसिक रूप से मदद लेनी पड़ी. उनकी नई वेब सीरीज का विषय भी कहीं न कहीं उनके निजी अनुभवों से जुड़ा हुआ लग रहा है.