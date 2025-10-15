कौन थे महाभारत में कर्ण का रोल निभाने वाले 'पंकज धीर'? कैंसर से संघर्ष, परिवार और करियर; कुछ ऐसा रहा उनका सफर

Pankaj Dheer Death: टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. उन्होंने बीआर चोपड़े के महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था. उनकी निधन की जानकारी उनके पुराने दोस्त ने दी. जानकारी के अनुसार पंकज धीर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे. कुछ महीने पहले उनकी बीमारी बढ़ गई, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. उनके निधन से टीवी और फिल्मी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है.

शुरुआती जीवन

पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को भारत के पंजाब में हुआ था. उनके पिता का सी. एल. धीर, फिल्म डायरेक्टर थे, ऐसे में पंकज धीर अपने पिता से प्रेरित होकर बचपन से ही डायरेक्टर बनना चाहते थे. लेकिन उनके करियर की शुरुआत एक्टिंग से हुई, हालांकि उन्हें असली पहचान बी. आर, चोपड़ा की 'महाभारत' ने दिवाई, जहां उन्होंने 'महावीर कर्ण' का रोल निभाया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टिंग करियर

टीवी और फिल्म जगत में पंकज धीर ने बेहतरीन काम किया है, वे भारतीय अभिनेता और निर्देशक रहे. उन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. उनकी एक्टिंग की शुरुआत 'सूखा' फिल्म से हुई, लेकिन उन्हें 1988 के टीवी शो 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. इसके अलावा उन्होंने सड़क, बादशाह जैसी फिल्मों और चंद्रकांता और कानून जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया है. एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने मुंबई में अभिन्नय एक्टिंग अकादमी शुरू की और 2014 में निर्देशक शुरू किया, निर्देशन के रूप में उनकी पहली फिल्म 'माय फादर गॉडफादर' थी.