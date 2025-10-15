Advertisement
फिरोज खान नहीं, पंकज धीर बनने वाले थे अर्जुन! जिद की वजह से नहीं निभाया किरदार, फिर इस वजह से बने 'दानवीर कर्ण'

Pankaj Dheer Mahabharat casting story: दानवीर कर्ण आज कैंसर से अपने जीवन का युद्ध हार गए. हालांकि वो महाभारत में निभाए किरदार से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. इस शो के कलाकार आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'कर्ण' का यादगार रोल निभाने वाले पंकज धीर असल में 'अर्जुन' बनने वाले थे? उनकी एक निजी शर्त के कारण उन्हें रोल बदलना पड़ा.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:29 PM IST
Pankaj Dheer Role in Mahabharat: महाभारत में दानवीर कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर आज कैंसर से हार गए. उन्होंने आज अंतिम सांसे ली. हालांकि उनके जीवन का एक किस्सा हमेशा चर्चाओं में रहता है. दरअसल बीआर चोपड़ा का 'महाभारत' सीरियल आज भी भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक खास जगह रखता है. 90 के दशक में जब यह सीरियल आता था, तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं और लोग टीवी सेट से चिपके रहते थे. इस शो के हर एक किरदार को घर-घर में पूजा गया. 'द्रौपदी', 'भीष्म', 'अर्जुन' और 'कर्ण' जैसे पात्रों को निभाने वाले कलाकार रातोंरात स्टार बन गए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन किरदारों की कास्टिंग के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां छिपी हैं? ऐसी ही एक कहानी अभिनेता पंकज धीर की है, जिन्हें शुरुआत में एक अलग रोल ऑफर हुआ था, लेकिन एक छोटे-से जवाब ने उन्हें अर्जुन की जगह 'दानवीर कर्ण' बना दिया. आइए जानते हैं क्या था वह पूरा किस्सा.

पंकज धीर को मिला था अर्जुन बनने का ऑफर
आज भी पंकज धीर को लोग 'कर्ण' के नाम से ही जानते हैं, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि बीआर चोपड़ा ने जब 'महाभारत' की कास्टिंग शुरू की थी, तब अर्जुन के रोल के लिए उनकी पहली पसंद फिरोज खान नहीं, बल्कि पंकज धीर ही थे. पंकज धीर को जब अर्जुन का रोल ऑफर हुआ तो वह खुशी से झूम उठे, लेकिन बात एक जगह आकर अटक गई. बीआर चोपड़ा चाहते थे कि अर्जुन का किरदार निभाने वाला एक्टर एकदम क्लीन शेव (मूंछें नहीं) रखे. उन्होंने पंकज धीर से साफ कह दिया कि अगर उन्हें अर्जुन बनना है, तो अपनी मूंछें हटानी पड़ेंगी.

मूंछों की वजह से नहीं बन पाए अर्जुन
अब पंकज धीर अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के थे. उन्हें अपनी मूंछें बहुत प्यारी थीं और वह किसी भी हाल में उन्हें कटवाने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने तुरंत ही बीआर चोपड़ा को मना कर दिया. बस, इसी एक छोटी सी जिद के चलते उनके हाथ से अर्जुन जैसा बड़ा रोल निकल गया. बाद में यह किरदार फिरोज खान को मिला, जिन्होंने इसे निभाकर खूब नाम कमाया और उन्हें लंबे समय तक 'अर्जुन' नाम से ही जाना गया.

कैसे मिल कर्ण का रोल?
पंकज धीर के मना करने के बाद मेकर्स ने दूसरे एक्टर्स को देखना शुरू कर दिया. कुछ महीनों बाद जब कर्ण के रोल के लिए कास्टिंग शुरू हुई तो मेकर्स ने फिर से पंकज धीर को संपर्क किया. दरअसल, कर्ण का किरदार एक योद्धा का था और इसके लिए मूंछें रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी. पंकज धीर के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इस रोल में उन्हें अपनी मूंछें नहीं हटानी थीं और वह इतने बड़े शो का हिस्सा भी बन सकते थे. उन्होंने तुरंत हां कर दी और फिर पूरी शिद्दत से कर्ण का किरदार निभाया. उनका दमदार अभिनय लोगों के दिलों में ऐसा बसा कि आज भी जब 'दानवीर कर्ण' की बात होती है, तो लोगों के सामने पंकज धीर का ही चेहरा आता है. इस तरह, मूंछें न हटवाने की उनकी जिद ने उन्हें अर्जुन नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सबसे प्रिय 'कर्ण' बना दिया.

Lalit Kishor

Lalit Kishor

