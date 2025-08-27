कभी बच्चा गोद लेने की इच्छा की थी जाहिर, अब सालों बाद अनाउंस कर दी प्रेगनेंसी, फैंस ने खड़े कर दिए कई सवाल!

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के शादी के दो साल पूरे होने वाले हैं. वहीं इस क्यूट कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्यूट पोस्ट कर अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है जो कि शेयर करते ही फैंस के बीच वायरल हो गई हैं. मगर इस वायरल फोटो के साथ परिणीति चोपड़ा का एक पुराना इंटरव्यू भी तेजी से इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें वो बच्चे से जुड़ी बातें करते हुई नजर आ रही हैं

बच्चा गोद लेना चाहती हैं.

परिणीति चोपड़ा के इस वायरल वीडियो में वो फ्यूचर में बच्चे को गोद लेने की अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसको देखकर फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि, आखिर एक्ट्रेस बच्चा गोद क्यों लेना चाहती हैं? जिसका खुलासा परिणीति ने उस वायरल वीडियो में किया है.

फ्यूचर बेबी प्लानिंग

दरअसल कुछ समय पहले परिणीति ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें वो अपनी फ्यूचर बेबी प्लानिंग और मैरिज से जुड़े विचारों को शेयर करती हैं. जिसमें परिणीति ने कहा था कि ‘मैं बच्चा गोद लेना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे चाहती हूं. मैं शायद सभी बच्चे कंसीव न कर पाऊं, तो मैं एडॉप्ट कर लूंगी.’ परिणीति का ये इंटरव्यू प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की खबरों के साथ खूब वायरल हो रहा है.

घिसा-पीटा रोमांस…

इस इंटरव्यू में परिणीति ने आगे कहा, ‘मुझे घिसा-पीटा रोमांस पसंद नहीं है और ना ही मुझे गिफ्ट और बेकार के फूल पसंद हैं. इसलिए जब कोई लड़का मुझसे डिनर के लिए पूछता है तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे सब कुछ सिंपल पसंद है.’ परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने साल 2023 में उदयपुर के लीला पैलेस होटल में एक दूसरे के साथ फेरे लिए थे, जिसके बाद ये कपल सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है. वहीं शादी के दौरान परिणीति का एक और स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें वो कहती हुईं नजर आई थीं कि वो कभी भी एक नेता से शादी नहीं करेंगी.