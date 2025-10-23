Advertisement
trendingNow12972190
Hindi Newsमनोरंजन

सिर्फ 4 सेकंड की ऐड ने बना दी ऐश्वर्या को रातोंरात 'स्टार', प्रहलाद कक्कड़ ने बताया दिलचस्प किस्सा; पहले दिन ही आए 5 हजार कॉल्स

Aishwarya Rai Pepsi Ad: दुनिया भर के लोग ऐश्वर्या राय की खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी करियर की शुरुआत कैसे हुई थी. मशहूर ऐड फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कड़ उस ऐड का किस्सा सुनाया, जिसने ऐश्वर्या की जिंदगी बदल दी. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 4 सेकंड की ऐड ने बना दी ऐश्वर्या को रातोंरात 'स्टार', प्रहलाद कक्कड़ ने बताया दिलचस्प किस्सा; पहले दिन ही आए 5 हजार कॉल्स

Prahlad Kakkar on Aishwarya Rai: मशहूर ऐड फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कड़ ने हाल ही में एक किस्सा शेयर किया है. ये किस्सा 1993 के एक ऐड है, जिसमें ऐश्वर्या राय की केवल चार सेकंड की झलक ने पूरे देश को दीवान बना दिया था. ये पेप्सी का एक मशहूर ऐड था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं. इस ऐडमें आमिर खाने के साथ एक नया चेहरा नजर आया था, जो कि ऐश्वर्या राय का था. ऐश्वर्या उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी. प्रहलाद कक्कड़ बताते हैं कि इस ऐड के बाद उनके पास देशभर से हजारों कॉल्स आने लगे, जिसमें लोग उनके ऐड वाली लड़की के बारे में पूछते थे. 

 

कॉलेज में पढ़ती थी ऐश्वर्या
एड के बारे में बताते हुए प्रहलाद कक्कड़ ने बताया कि उस वक्त ऐश्वर्या कोई फेमस एक्ट्रेस नहीं थीं. वे आर्किटेक्टर कॉलेज में पढ़ती थीं और बहुत साधारण दिखती थी. ऐश्वर्या ऑडिशन के लिए सिंपल लुक में आई थीं, फटी जींस, खुले बाल और कंधे पर झोला. हालांकि ऐश्वर्या को देखर प्रहलाद को पहली ही नजर में ये समझ आ गया था कि ये चेहरा कुछ ही सेकंड में लोगों सा दिल जीत सकता है. उन्होंने कहा, "हमें ऐसी लड़की चाहिए थी, जो 4 सेकंड में ही लोगों का रोक दे और ऐश्वर्या ने वही किया."

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऐड के बाद मचा तहलका
आपको बता दें, जैसे ही ऐड टीवी पर आया, वैसे ही पूरा देश ऐश्वर्या राय का दिवाना हो गया. प्रहलाद कक्कड़ बताते हैं कि ऐड के अगले ही दिन उसके पास करीब 5000 फोन कॉल्स आ गए और सारे लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि "संजू कौन है?", जो ऐड में ऐश्वर्या के किरदान का नाम थ. इस ऐड ने ऐश्वर्या की स्टारडम की रातोंरात शुरुआत कर दी थी. 

 

ऐश्वर्या की आंखों का जादू
ऐड के बाद ऐश्वर्या की आंखों का जूद फैल गया था. प्रहलाद भी उनकी आंखों के दीवाने थे और उनकी ऐश्वर्या की आंखों की तारीफ करते हुए बताया कि, "जब मैंने ऐश्वर्या की आंखें दिखें, तो ऐसा लगा कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है." प्रहलाद बताता हैं कि उनकी आंखें उनके मूड के साथ रंग बदलती थी, कभी ग्रे, कभी हरी, कभी नीली. उनकी आंखों के जादू ने स्क्रीन पर उन्हें सबसे अलग बना दिया.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Aishwarya RaiAishwarya Rai Pepsi ad

Trending news

रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप