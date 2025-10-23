सिर्फ 4 सेकंड की ऐड ने बना दी ऐश्वर्या को रातोंरात 'स्टार', प्रहलाद कक्कड़ ने बताया दिलचस्प किस्सा; पहले दिन ही आए 5 हजार कॉल्स

Prahlad Kakkar on Aishwarya Rai: मशहूर ऐड फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कड़ ने हाल ही में एक किस्सा शेयर किया है. ये किस्सा 1993 के एक ऐड है, जिसमें ऐश्वर्या राय की केवल चार सेकंड की झलक ने पूरे देश को दीवान बना दिया था. ये पेप्सी का एक मशहूर ऐड था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं. इस ऐडमें आमिर खाने के साथ एक नया चेहरा नजर आया था, जो कि ऐश्वर्या राय का था. ऐश्वर्या उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी. प्रहलाद कक्कड़ बताते हैं कि इस ऐड के बाद उनके पास देशभर से हजारों कॉल्स आने लगे, जिसमें लोग उनके ऐड वाली लड़की के बारे में पूछते थे.

कॉलेज में पढ़ती थी ऐश्वर्या

एड के बारे में बताते हुए प्रहलाद कक्कड़ ने बताया कि उस वक्त ऐश्वर्या कोई फेमस एक्ट्रेस नहीं थीं. वे आर्किटेक्टर कॉलेज में पढ़ती थीं और बहुत साधारण दिखती थी. ऐश्वर्या ऑडिशन के लिए सिंपल लुक में आई थीं, फटी जींस, खुले बाल और कंधे पर झोला. हालांकि ऐश्वर्या को देखर प्रहलाद को पहली ही नजर में ये समझ आ गया था कि ये चेहरा कुछ ही सेकंड में लोगों सा दिल जीत सकता है. उन्होंने कहा, "हमें ऐसी लड़की चाहिए थी, जो 4 सेकंड में ही लोगों का रोक दे और ऐश्वर्या ने वही किया."

ऐड के बाद मचा तहलका

आपको बता दें, जैसे ही ऐड टीवी पर आया, वैसे ही पूरा देश ऐश्वर्या राय का दिवाना हो गया. प्रहलाद कक्कड़ बताते हैं कि ऐड के अगले ही दिन उसके पास करीब 5000 फोन कॉल्स आ गए और सारे लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि "संजू कौन है?", जो ऐड में ऐश्वर्या के किरदान का नाम थ. इस ऐड ने ऐश्वर्या की स्टारडम की रातोंरात शुरुआत कर दी थी.

ऐश्वर्या की आंखों का जादू

ऐड के बाद ऐश्वर्या की आंखों का जूद फैल गया था. प्रहलाद भी उनकी आंखों के दीवाने थे और उनकी ऐश्वर्या की आंखों की तारीफ करते हुए बताया कि, "जब मैंने ऐश्वर्या की आंखें दिखें, तो ऐसा लगा कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है." प्रहलाद बताता हैं कि उनकी आंखें उनके मूड के साथ रंग बदलती थी, कभी ग्रे, कभी हरी, कभी नीली. उनकी आंखों के जादू ने स्क्रीन पर उन्हें सबसे अलग बना दिया.