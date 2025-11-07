Advertisement
trendingNow12992441
Hindi Newsमनोरंजन

बिग बॉस 19 में बड़ा ट्विस्ट, अचानक लौटे प्रणित मोरे! स्टोर रूम में देखकर इस कंटेस्टेंट के उड़े होश, मिली 'स्पेशल पावर'

Pranit More return Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के घर में फैंस के पसंदीदा कंटेस्टेंट प्रणित मोरे ने शानदार वापसी की है. डेंगू के कारण बाहर हुए प्रणित की स्टोर रूम से अचानक हुई एंट्री देखकर फरहाना भट्ट समेत कई घरवाले दंग रह गए. अपनी वापसी पर प्रणित को 'बिग बॉस' से एक खास पावर भी मिली है, जिससे वह इस हफ्ते किसी एक नॉमिनेटेड सदस्य को बाहर होने से बचा सकते हैं, जिससे घर के खेल में बड़ा मोड़ आने वाला है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19 में बड़ा ट्विस्ट, अचानक लौटे प्रणित मोरे! स्टोर रूम में देखकर इस कंटेस्टेंट के उड़े होश, मिली 'स्पेशल पावर'

Bigg boss 19 promo: बिग बॉस का घर हमेशा ही ड्रामे और सरप्राइज से भरा रहता है और इस बार 'बिग बॉस 19' में एक ऐसा ट्विस्ट आया है, जिसने घर का पूरा माहौल बदल दिया है. फैंस के चहेते और कॉमेडी से सबको हंसाने वाले कंटेस्टेंट प्रणित मोरे ने शो में जबरदस्त वापसी कर ली है. प्रणित मोरे को डेंगू होने की वजह से बीच में ही शो छोड़ना पड़ा था. उनके अचानक जाने से घरवाले और दर्शक दोनों हैरान रह गए थे, लेकिन अब उनकी धमाकेदार वापसी से घर में उत्साह का माहौल बन गया है.

छिपे हुए थे स्टोर रूम में
प्रणित मोरे ने शुक्रवार के एपिसोड में बहुत ही मजेदार तरीके से घर में कदम रखा. शो के नए प्रोमो (Promo) से पता चला कि प्रणित की एंट्री स्टोर रूम से हुई. जैसे ही स्टोर रूम की घंटी बजी, कुछ कंटेस्टेंट्स ने जाकर देखा. नीलम गिरी को पहले लगा कि अंदर कोई छिपा हुआ है तो वहीं अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह कोई और नहीं, बल्कि प्रणित ही होंगे.

जब फरहाना भट्ट स्टोर रूम के पास पहुंचीं तो प्रणित को सामने देखकर उनके होश उड़ गए. दूसरी तरफ मृदुल अपनी खुशी संभाल नहीं पाए. बाकी घरवालों के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि प्रणित की वापसी से घर में एक बार फिर हंसी-मजाक का माहौल बनने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

'रोस्ट' करने के लिए हुए तैयार
प्रणित मोरे की वापसी का एक और बड़ा कारण है. वह जल्द ही बिग बॉस के घर में 'द प्रणित मोरे शो' नाम से एक खास सेगमेंट की मेजबानी करेंगे. इसका मतलब है कि वह एक बार फिर अपने खास अंदाज में सभी घरवालों को रोस्ट करेंगे. अब देखना यह है कि उनकी कॉमेडी का निशाना कौन-कौन बनेगा.

गेम बदल देगी 'वीटो पावर'
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस ने प्रणित मोरे को उनकी वापसी पर एक बहुत ही खास ताकत (Special Power) दी है. प्रणित अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके नॉमिनेटेड (Nominated) कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को इस हफ्ते घर से बेघर होने से बचा सकते हैं.

इस हफ्ते गौरव खन्ना, नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज पर घर से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. फैंस का अंदाजा है कि प्रणित शायद गौरव खन्ना या अशनूर कौर को बचा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो खेल का पूरा रुख बदल जाएगा और डबल एविक्शन (Double Eviction) की संभावना भी बन सकती है. प्रणित की इस वापसी ने 'वीकेंड का वार' को और भी रोमांचक बना दिया है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Pranit More return Bigg Boss 19Bigg boss 19 promoEntertainment News

Trending news

'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा