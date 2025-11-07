बिग बॉस 19 में बड़ा ट्विस्ट, अचानक लौटे प्रणित मोरे! स्टोर रूम में देखकर इस कंटेस्टेंट के उड़े होश, मिली 'स्पेशल पावर'

Bigg boss 19 promo: बिग बॉस का घर हमेशा ही ड्रामे और सरप्राइज से भरा रहता है और इस बार 'बिग बॉस 19' में एक ऐसा ट्विस्ट आया है, जिसने घर का पूरा माहौल बदल दिया है. फैंस के चहेते और कॉमेडी से सबको हंसाने वाले कंटेस्टेंट प्रणित मोरे ने शो में जबरदस्त वापसी कर ली है. प्रणित मोरे को डेंगू होने की वजह से बीच में ही शो छोड़ना पड़ा था. उनके अचानक जाने से घरवाले और दर्शक दोनों हैरान रह गए थे, लेकिन अब उनकी धमाकेदार वापसी से घर में उत्साह का माहौल बन गया है.

छिपे हुए थे स्टोर रूम में

प्रणित मोरे ने शुक्रवार के एपिसोड में बहुत ही मजेदार तरीके से घर में कदम रखा. शो के नए प्रोमो (Promo) से पता चला कि प्रणित की एंट्री स्टोर रूम से हुई. जैसे ही स्टोर रूम की घंटी बजी, कुछ कंटेस्टेंट्स ने जाकर देखा. नीलम गिरी को पहले लगा कि अंदर कोई छिपा हुआ है तो वहीं अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह कोई और नहीं, बल्कि प्रणित ही होंगे.

जब फरहाना भट्ट स्टोर रूम के पास पहुंचीं तो प्रणित को सामने देखकर उनके होश उड़ गए. दूसरी तरफ मृदुल अपनी खुशी संभाल नहीं पाए. बाकी घरवालों के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि प्रणित की वापसी से घर में एक बार फिर हंसी-मजाक का माहौल बनने वाला है.

'रोस्ट' करने के लिए हुए तैयार

प्रणित मोरे की वापसी का एक और बड़ा कारण है. वह जल्द ही बिग बॉस के घर में 'द प्रणित मोरे शो' नाम से एक खास सेगमेंट की मेजबानी करेंगे. इसका मतलब है कि वह एक बार फिर अपने खास अंदाज में सभी घरवालों को रोस्ट करेंगे. अब देखना यह है कि उनकी कॉमेडी का निशाना कौन-कौन बनेगा.

गेम बदल देगी 'वीटो पावर'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस ने प्रणित मोरे को उनकी वापसी पर एक बहुत ही खास ताकत (Special Power) दी है. प्रणित अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके नॉमिनेटेड (Nominated) कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को इस हफ्ते घर से बेघर होने से बचा सकते हैं.

इस हफ्ते गौरव खन्ना, नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज पर घर से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. फैंस का अंदाजा है कि प्रणित शायद गौरव खन्ना या अशनूर कौर को बचा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो खेल का पूरा रुख बदल जाएगा और डबल एविक्शन (Double Eviction) की संभावना भी बन सकती है. प्रणित की इस वापसी ने 'वीकेंड का वार' को और भी रोमांचक बना दिया है.