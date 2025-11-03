क्या प्रणित मोरे के लिए खुल जाएंगे सीक्रेट रूम के दरवाजे? बिग बॉस के घर में वापसी को लेकर असमंजस, आखिर सलमान ने क्या दिया जवाब?

Pranit More Health Issue: फेमस टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने 'वीकेंड का वार' एपिसोड को लेकर चर्चा में है. इस बार स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे का एविक्शन काफी शॉकिंग रहा है. फैंस को लग रहा था कि उनका एविक्शन हुआ है, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि यह मेडिकल कारणों से किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रणित मोरे की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें डेंगू होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि यह एविक्शन शायद टेम्परेरी हो सकता है. खबर है कि ठीक होने के बाद प्रणित मोरे सीक्रेट रूम में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस पर अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है.

प्रणित मोरे का शॉकिंग और मेडिकल एविक्शन

'बिग बॉस 19' से स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे को बाहर निकाल दिया गया है. यह एविक्शन दर्शकों के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एलिमिनेट हो गए हैं. हालांकि, असल बात यह है कि उन्हें शो से मेडिकल कारणों से निकाला गया है. शो से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रणित की तबीयत घर के अंदर ठीक नहीं थी. उनकी खराब सेहत को देखते हुए उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बाहर निकलने की वजह डेंगू

प्रणित मोरे की खराब सेहत के पीछे की वजह सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें डेंगू हो गया है और फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत होती है. उनकी सेहत की गंभीर स्थिति को देखते हुए, बिग बॉस की टीम ने उन्हें शो से बाहर निकालकर जल्द से जल्द इलाज कराने का फैसला लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीक्रेट रूम में एंट्री की संभावना

प्रणित मोरे के फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है. यह एविक्शन शायद पक्का नहीं है, बल्कि अस्थायी (टेम्परेरी) हो सकता है. शो से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि ठीक होने के बाद प्रणित मोरे को वापस शो में लाया जा सकता है और उन्हें सीक्रेट रूम में एंट्री दी जा सकती है. हालांकि यह सब उनकी सेहत में सुधार पर निर्भर करेगा और बिग बॉस की टीम ही इस पर आखिरी फैसला लेगी. अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

उनकी टीम ने दिया बयान

प्रणित मोरे के शो से बाहर होने के बाद उनकी टीम की ओर से भी एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है. टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि प्रणित अब ठीक हैं और वह लगातार बिग बॉस की टीम के संपर्क में हैं. उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए इलाज दिया जा रहा है. टीम ने उनके फैंस को उनकी दुआओं और सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा है.

सलमान ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब

हालांकि जैसे ही प्रणित मोरे को घर से बाहर जाने के लिए कहा गया तो घरवालों ने सलमान खान से उनकी वापसी के बारे में पूछा. इस सवाल का सलमान खान ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. हालांकि उन्होंने जवाब में गर्दन हिलाते हुए मना किया, लेकिन फैंस इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि मना करने का सही मतलब क्या था. क्या सलमान यह कहना चाहते थे कि प्रणित दोबारा घर में नहीं आएगा या फिर वो ये कहना चाहते थे कि उन्हें इस बारे में नहीं पता और यह फैसला बिग बॉस की टीम पर निर्भर होगा. फिलहाल फैंस इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

अशनूर-अभिषेक की गलती से हुए थे नॉमिनेट

प्रणित मोरे का नॉमिनेशन असल में घर के दो अन्य कंटेस्टेंट अशनूर और अभिषेक की गलती की वजह से हुआ था. बीते हफ्ते ये दोनों बिना माइक के आपस में बात कर रहे थे, जिसके लिए बिग बॉस ने उन्हें कई बार टोका. जब वे नहीं माने, तो बिग बॉस ने उनकी एक क्लिप घरवालों को दिखाई और सभी घरवालों को यह अधिकार दिया कि वे उन दोनों को सीधा नॉमिनेट करें. घर के नए कैप्टन मृदुल ने दोनों को एक और मौका देने का फैसला लिया, जिसके बाद बिग बॉस ने पूरे घर को ही नॉमिनेट कर दिया था और इसी नॉमिनेशन में प्रणित का एविक्शन हुआ.