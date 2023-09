अभिनेता आर माधवन बने FTII के नए अध्यक्ष, अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी बधाई

R Madhavan: अभिनेता आर माधवन FTII के नए अध्यक्ष होंगे. उन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. हाल ही में आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है.

अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर किया ऐलान



अपने ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने लिखा, 'आर माधवन को एफटीआईआई और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष मनोनीत होने पर जी हार्दिक बधाई. मुझे यकीन है कि आपका विशाल अनुभव और मजबूत नैतिकता इस संस्थान को समृद्ध करेगी, सकारात्मक बदलाव लाएगी और इसे उच्च स्तर पर ले जाएगी. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.'

Heartiest congratulations to @ActorMadhavan ji on being nominated as President of @FTIIOfficial and Chairman of the governing council.

I'm sure that your vast experience & strong ethics will enrich this institute, bring positive changes, & take it to a higher level. My best…

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 1, 2023