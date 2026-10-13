घरेलू हिंसा के शिकार होने वाले लोगों का छिपा दर्द है 'बदरा', रघुवीर यादव की कराह सुन दिल पसीज उठेगा

English Alt Pop Bundeli Folk Song: स्वतंत्र गायक और गीतकार मंथन ने साल 2026 का अपना पहला सिंगल ट्रैक 'बदरा' रिलीज कर दिया है, जिसमें उनका साथ दिया है दिग्गज अभिनेता और लोक कलाकार रघुवीर यादव ने. यह गाना सिर्फ एक संगीत रचना नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा का शिकार होने वाले लोगों के उस छिपे हुए दर्द और मानसिक संघर्ष की एक गहरी तस्वीर है, जो अक्सर दिल के किसी कोने में घुटती रहती है. अंग्रेजी ऑल्ट-पॉप और पारंपरिक बुंदेली लोक संगीत का यह अद्भुत मेल दर्शकों और संगीत प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहा है.
गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आधुनिक अंग्रेजी संगीत और पुरानी लोक संस्कृति के बीच एक शानदार पुल बनाता है. मंथन द्वारा रचे गए अंग्रेजी बोल उस प्राचीन बुंदेली लोकगीत के इर्द-गिर्द बुने गए हैं, जिसमें लोग लगातार मूसलाधार बारिश से परेशान होकर उसे रोकने की प्रार्थना करते हैं. मंथन ने इस प्राकृतिक रूपक को बहुत ही खूबसूरती से एक जहरीले और दमनकारी माहौल के मानसिक बोझ से जोड़ दिया है, जिससे गाने की मूल माटी की खुशबू और आधुनिकता दोनों बरकरार रहते हैं.
इस प्रोजेक्ट के पीछे कई नामी और अनुभवी कलाकारों का हाथ है. दिग्गज अभिनेता रघुवीर यादव की भारी और गूंजती हुई आवाज इस गाने को एक ऐतिहासिक गहराई देती है. इसके निर्माण में शरद जोशी की बेहतरीन धुन और ऑस्कर विजेता फिल्मों जैसे 'लाइफ ऑफ पाई' पर काम कर चुके दिग्गज साउंड इंजीनियर सुमित बब्बर की रिकॉर्डिंग ने चार चांद लगा दिए हैं. इसके अलावा, फोटोग्राफर भारत रावल और आशुतोष शुक्ला के विजुअल डिजाइन ने इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही सिनेमैटिक रूप दिया है.
सिर्फ ऑडियो रिलीज के बाद अब इस गाने का एक सिनेमैटिक म्यूजिक वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है. मेकर्स के अनुसार, इस वीडियो में फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज छिपा हुआ है, क्योंकि इसमें मंथन और रघुवीर यादव के साथ एक मशहूर सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी नजर आने वाली है. यह वीडियो इस इमोशनल सफर को और भी ज्यादा असरदार और विजुअल रूप से शानदार बनाएगा, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.
देखें वीडियो-
'बदरा' गाना अब सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुनने के लिए उपलब्ध है. यह ट्रैक उन लोगों के लिए एक खास अनुभव है जो कुछ अलग, गहरा और अर्थपूर्ण सुनना पसंद करते हैं. मंथन और रघुवीर यादव का यह अनोखा प्रयास यह साबित करता है कि अगर भारतीय लोक संस्कृति को आधुनिक संगीत के साथ सही ढंग से मिलाया जाए, तो वह सीधे दिल पर असर करती है. यह गाना यूथ को अपनी जड़ों से जुड़ने और एक संवेदनशील मुद्दे पर गहराई से सोचने का मौका देता है.