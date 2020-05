नई दिल्ली: लोकप्रिय रियलिटी शो 'प्याते हुदगीर हल्‍ली लाइफ सीजन 4' जीतकर मशहूर हुईं अभिनेत्री मेबिना माइकल की सड़क दुर्घटना में मृत्‍युु हो गई. मेबिना महज 22 साल की थीं. मंगलवार शाम को यह दुर्घटना तब हुई, जब वे अपने गृहनगर मेदिकेरी जा रही थीं. अभिनेत्री मेबिना कन्नड़ टीवी का जाना माना नाम थीं. मेबिना के आकस्मिक निधन से कन्नड़ टीवी इंडस्‍ट्री में शोक की लहर छा गई. इंडस्‍ट्री के कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्‍हें श्रद्धांजलि दी.

मेबिना के आकस्मिक निधन पर 'प्याते हुदुगीर हल्‍ली लाइफ' के मेजबान अकुल बालाजी ने शोक व्यक्त किया. उन्‍होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्‍यक्‍त कीं.

फिनाले के दौरान जब मेबिना विजेता घोषित हुईं थीं, उस पल की एक तस्वीर साझा करते हुए अकुल ने लिखा,"मेरे पसंदीदा प्रतियोगी और 'phhl 4' की विजेता की अचानक निधन की खबर सुनकर सदमे में हूं. मेबीना, तुम बेहद युवा और जीवन से भरी हुई थीं, मैं इस बात को स्‍वीकार नहीं कर सकता. उसके परिवार के लिए इस दुखद घटना को सहन करने की क्षमता देने के लिए प्रार्थना करता हूं."

Shock to hear the sudden demise of one of my favourite contestant and winner of phhl 4 ..mebina,soo young and full of life,can't digest the fact..my prayers for her family to get over the tragedy pic.twitter.com/KuB0UdsWnz

