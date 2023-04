Allu Arjun को कभी नहीं करनी थी एक्टिंग, इस फील्ड में बनाना चाहते थे करियर! इन फिल्मों ने बनाया 'पुष्पा' को सुपरस्टार

Allu Arjun Did Not Want to be an Actor: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनके पहले उनके परिवार के कई सदस्य इंडस्ट्री में शामिल रह चुके हैं. इन सितारों की लिस्ट में तेलेगु सुपरस्टार अल्लु अर्जुन (Allu Arjun Family) भी शामिल हैं. अल्लु अर्जुन के दादाजी अल्लु रामलिंगैयाह (Ally Ramalingaiah) एक कॉमेडियन थे, पिता अल्लु अरविन्द (Allu Aravind) प्रोड्यूसर-डायरेक्टर हैं, छोटे भाई सिरीश (Sirish) एक्टर हैं और इनके कजिन राम चरण (Ram Charan) हैं. एक फिल्मी परिवार में जन्मे अल्लु अर्जुन आज तो एक बहुट बड़े स्टार हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लु अर्जुन एक्टर नहीं बनना चाहते थे? 'पुष्पा' के एक्टर एक्टिंग में नहीं बल्कि एक दूसरी फील्ड में करियर बनाना चाहते थे. आइए इस बारे में सबकुछ डिटेल में जानते हैं...

एक्टिंग नहीं इस फील्ड में करियर बनाना चाहते थे Allu Arjun! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंटरव्यू में अल्लु अर्जुन ने खुद यह बताया था कि उनकी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो एक्टर बनना भी नहीं चाहते थर. 'पुष्पा' का यह कहना है कि वो एनीमेशन में अपना करियर बनाना चाहते थे, एक एनिमेटर (Animator) बनना चाहते थे. उनका रुझान एक क्रिएटिव बिजनेस की तरफ था. इन फिल्मों ने बनाया 'पुष्पा' को सुपरस्टार अल्लु अर्जुन इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके पिता चाहते थे कि वो एक्टर बनें और वो ही अल्लु अर्जुन को डायरेक्टर के. राघवेंद्र के पास लेकर गए. अल्लु अर्जुन ने इन्हीं डायरेक्टर की फिल्म 'गंगोत्री' (Gangotri Allu Arjun) में काम किया जो तेलेगु बॉक्स ऑफिस पर छा गई! इसके बाद 2004 में अल्लु अर्जुन ने निर्देशक सुकुमार की फिल्म 'आर्या' में काम किया और यह भी एक बहुटी बड़ी हिट साबित हुई. इन दो फिल्मों की सफलता के बाद अल्लु अर्जुन ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा. जल्द, अल्लु अर्जुन पुष्पा 2 रिलीज करने वाले हैं जिसका पोस्टर (Pushpa 2 Poster) और टीजर (Pushpa 2 Teaser) रिलीज हो चुका है.