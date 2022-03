रिलीज से पहले Pushpa 2 को मिला इतना बड़ा ऑफर, राइट्स पाने के लिए दिए जा रहे कई सौ करोड़

नई दिल्ली: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ रुपये का बिजनेस कर एक नया इतिहास रच दिया है. फिल्म की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं. अब फैंस बेसब्री के 'पुष्पा' के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं. अब 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सुनकर होश उड़ जाएंगे.

इतने करोड़ का मिला ऑफर!

हमारी सहयोगी वेबसाइड डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, सोर्स ने बताया कि नॉर्थ के एक नामी प्रोडक्शन हाउस ने 'पुष्पा' के सभी भाषाओं में राइट्स खरीदने के लिए मेकर्स को 400 करोड़ का ऑफर दिया है. इसमें ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स को शामिल नहीं किया है. हालांकि, अभी ये कंफर्म नहीं है कि मेकर्स ने इस ऑफर को स्वीकार किया है नहीं. ये भी हो सकता है कि मेकर्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया हो.

'पुष्पा 2' की जमकर हो रही चर्चा

'पुष्पा 2' (Pushpa 2) को रिलीज से पहले ही इतना बड़ा ऑफर मिलने से मेकर्स काफी खुश है. उन्हें पूरा यकीन है कि जिस तरह 'पुष्पा' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था उसी तरह सीक्वल भी सफलता के झंडे गाड़ेगा. फिल्म को लेकर अभी से जबरदस्त बज बना हुआ है.

साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'पुष्पा'

गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' (Pushpa: The Rise) साल 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई है. इतना ही नहीं फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2022 में 'फिल्म ऑफ द ईयर' (Film Of The Year) अवॉर्ड का मिला है. फिल्म के गानों को बहुत पसंद किया गया. 'पुष्पा' का खुमार लोगों पर ऐसा चढ़ा कि इसके डायलॉग पर आम लोग ही नहीं सेलेब्स ने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किए. फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया.

