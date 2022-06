Ravi Kishan Tweet on Agnipath Scheme: भोजपुरी एक्टर रवि किशन की बेटी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर उठाया इतना बड़ा कदम, ट्वीट हो रहा वायरल

Ravi Kishan Tweet on Agnipath Scheme: भारत सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) का जब से ऐलान किया है तब से देशभर के कई राज्यों में युवाओं का आक्रोश देखा जा रहा है. कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं तो कभी युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन सबके बीच भाजपा के सांसद और मशहूर भोजपुरी एक्टर रवि किशन (Ravi Kishan) ने सोशल मीडिया पर ऐसी ट्वीट किया जो वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में एक्टर ने बताया कि उनकी बेटी इस अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहती हैं.

रवि किशन (Ravi Kishan) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी बेटी ईशिता शुक्ला की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में एक्टर की बेटी एनसीसी की ड्रेस में हाथ में सर्टिफिकेट पकड़े नजर आ रही हैं.

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta pic.twitter.com/BkxoOB81QQ

— Ravi Kishan (@ravikishann) June 15, 2022