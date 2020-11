धनुष का गाने 'Rowdy Baby' हुआ हिट, बनाया ये नया रिकार्ड

नई दिल्ली: तमिल स्टार धनुष (Dhanush) के गाने 'रॉवडी बेबी' को 1 अरब व्यूज मिल गए हैं और यह यूट्यूब पर इतना व्यूज हासिल करने वाला पहला साउथ इंडियन सॉन्ग बन गया है. यह गाना धनुष की तमिल फिल्म 'मारी 2' का है, जो 2018 में रिलीज हुई थी. इस गाने को धनुष और धृष्ठिता ने गाया है.

धनुष ने दी बधाई

धनुष ने इस सफलता के लिए फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है. धनुष की हीरोइन साई पल्लवई ने भी इसे लेकर खुशी जाहिर की है. धनुष ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह लिखा कि ‘क्या संयोग है. कोलावेरी डी के नौंवी सालगिरह पर ‘रॉवडी बेबी’ गाना 1 अरब यानी 1 बिलियन व्यूज तक पहुंच गया है. हमें ख़ुशी है कि यह पहला साउथ इंडियन सॉन्ग है जिसे इतने व्यूज मिले हैं. पूरी टीम को दिल से शुक्रिया.'

What a sweet coincidence this is Rowdy baby hits 1 billion views on same day of the 9th anniversary of Kolaveri di. We are honoured that this is the first South Indian song to reach 1 billion views. Our whole team thanks you from the heart

— Dhanush (@dhanushkraja) November 16, 2020