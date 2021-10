कन्नड़ सुपरस्टार Puneeth Rajkumar का हुआ अंतिम संस्कार, फैंस हुए इमोशनल

नई दिल्ली: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) को फैंस नम आंखों के साथ विदाई दे दी है. कन्नड़ एक्टर की अकस्मात मृत्यु से उनके फैंस सदमे में हैं. बेंगलुरु में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) को विदाई देने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपर-स्टार पहुंचे. हालांकि उनका अंतिम संस्कार शनिवार को ही किया जाना था लेकिन, उनकी बेटी वंदिता तब तक अमेरिका से भारत पहुंच नहीं पाईं थीं. इसलिए उन्हें रविवार सुबह परिजनों की मौदूजगी में दफनाया गया.

Karnataka: The last rites of Kannada actor #PuneethRajkumar were performed at Sree Kanteerava Studios in Bengaluru today with state honours. pic.twitter.com/mzk5m9GoBR