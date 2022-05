KGF 2 Box Office Collection: ओटीटी पर रिलीज के बाद भी लोग थिएटर में देख रहे रॉकी भाई का स्वैग, हर दिन बढ़ रही कमाई

KGF Chapter 2 Box Office Collection: सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है, फिर भी लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखना पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि रिलीज के छठवें हफ्ते बाद भी 'केजीएफ 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार छप्परफाड़ कमाई कर रही है.

बॉक्स ऑफिस पर प्रशांत नील (Prashanth Neel) के निर्देशन में बनी 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. देश में नहीं विदेशों में भी ये फिल्म ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है. अब इस मूवी के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है. ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन ने 'केजीएफ चैप्टर 2' की कमाई को लेकर लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक ये फिल्म 1221 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

#KGFChapter2 WW Box Office

Week 1 to 5 - ₹ 1210.53 cr

Week 6

Day 1 - ₹ 3.10 cr

Day 2 - ₹ 3.48 cr

Day 3 - ₹ 4.02 cr

Total - ₹ 1221.13 cr

People continue to PREFER this mass entertainer despite new releases & OTT.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) May 22, 2022