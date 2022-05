KGF 2 Box Office Collection: रॉकी भाई ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया ऐसा तहलका, सारे रिकॉर्ड छूट गए पीछे

KGF Chapter 2 Box Office Collection: सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) तहलका मचा रही है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के हिंदी वर्जन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. 'केजीएफ 2' चार हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी कमाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. अब मूवी के लेटेस्ट कलेक्शन के आंकड़े सामने आए हैं.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के हिंदी वर्जन के लेटेस्ट कलेक्शन की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 420 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

#KGF2 biz at a glance... Week 1: ₹ 268.63 [Thu release; 8 days] Week 2: ₹ 80.18 cr Week 3: ₹ 49.14 cr Week 4: ₹ 22.75 cr Total: ₹ 420.70 cr #India biz. #Hindi version. ALL TIME BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/eMAC3dARj1

पहला हफ्ता: 268.63 करोड़

दूसरा हफ्ता: 80.18 करोड़

तीसरा हफ्ता: 49.14 करोड़

चौथा हफ्ता : 22.75 करोड़

टोटल- 420.70 करोड़

चौथे हफ्ते भी कर रही ताबड़तोड़ कमाई

तरण आदर्श ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्वल यूनिवर्स की फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेंज' की रिलीज के बाद भी 'केजीएफ 2' के कलेक्शन में कोई असर नहीं पड़ा है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. तरण आदर्श के अनुसार, केजीफए 2 ने चौथे हफ्ते के शुक्रवार को 3.85 करोड़, शनिवार 4.25 करोड़, रविवार 6.25 करोड़, सोमवार 2.35 करोड़, मंगलवार 2 करोड़, बुधवार 1.85 करोड़ और गुरुवार को 1.70 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह 'केजीएफ 2' के हिंदी वर्जन का टोटल कलेक्शन 420.70 करोड़ रुपये हो गया है.

#KGF2 stays steady, despite a strong opponent [#DoctorStrange] and reduced screens + shows... Mass circuits driving its biz... [Week 4] Fri 3.85 cr, Sat 4.75 cr, Sun 6.25 cr, Mon 2.35 cr, Tue 2 cr, Wed 1.85 cr, Thu 1.70 cr. Total: ₹ 420.70 cr. #India biz. #Hindi version. pic.twitter.com/42IpAx7NuC

