KGF 2 Box Office Collection: बड़े सितारों की फिल्मों के आगे नहीं झुके रॉकी भाई, बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी

KGF Chapter 2 Box Office Collection: सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) की बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी है. 14 अप्रैल को रिलीज हुई इस मूवी की रफ्तार थमने का नाम ले रही है. अब 'केजीएफ 2' के हिंदी वर्जन के कलेक्शन के नए आंकड़े सामने आए हैं.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के कलेक्शन की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' के हिंदी वर्जन ने अभी तक 427 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. तरण ने ये भी बताया कि हाल ही में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इससे 'केजीएफ 2' की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा. ये फिल्म लगातार ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है.

#KGF2 is unaffected by new releases week after week... Collects ₹ 6.35 cr in Weekend 5... While *most* films run out of fuel in Week 1 itself, #KGFChapter2 is simply unstoppable... [Week 5] Fri 1.23 cr, Sat 2.14 cr, Sun 2.98 cr. Total: ₹ 427.05 cr. #India biz. #Hindi version. pic.twitter.com/wQdvb8K93i

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 16, 2022