KGF 2 Box Office Collection: रॉकी भाई की आंधी में तबाह हो गए सारे रिकॉर्ड्स, बटोर लिए इतने करोड़ रुपये

KGF Chapter 2 box office collection: सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. ये फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट कर रही है. इसके हिंदी वर्जन ने तो तबाही मचा दी है. फिल्म ने अभी तक 345 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के लेटेस्ट कलेक्शन की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने 348.81 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने दूसरे सप्ताह 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और आज ये 350 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी.

#KGF2 is now ALL TIME BLOCKBUSTER... EXCELLENT Week 2, collects ₹ 75 cr+, TERRIFIC... Will cross ₹ 350 cr today [third Fri]... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr, Sun 22.68 cr, Mon 8.28 cr, Tue 7.48 cr, Wed 6.25 cr, Thu 5.68 cr. Total: ₹ 348.81 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/QGkOxT6723

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 29, 2022