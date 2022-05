KGF 2 Box Office Collection: नहीं रुक रही रॉकी भाई की आंधी, हजार करोड़ पार करने के बाद अब रचेगी नया इतिहास

KGF Chapter 2 Box Office Collection: प्रंशात नील के निर्देशन में बनी यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म का डंका देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है. 'केजीएफ 2' के कलेक्शन में दिन-ब-दिन बढ़ोतरी हो रही है. अब दुनियाभर में फिल्म की कमाई को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं जिसे जानकार आपके होश उड़ जाएंगे.

यश की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) 1200 करोड़ के आंकड़े से महज कुछ दूरी पर है. ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन के अनुसार, 'केजीएफ चैप्टर 2' बहुत जल्द एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है. उन्होंने बताया कि फिल्म ने चौथे हफ्ते के पांचवें दिन तक दुनियाभर में 1162 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

#KGFChapter2 WW Box Office

REFUSES to give up to new releases.

Week 1 - ₹ 720.31 cr

Week 2 - ₹ 223.51 cr

Week 3 - ₹ 140.55 cr

Week 4

Day 1 - ₹ 11.46 cr

Day 2 - ₹ 8.90 cr

Day 3 - ₹ 24.65 cr

Day 4 - ₹ 25.42 cr

Day 5 - ₹ 8.07 cr

Total - ₹ 1162.87 cr

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) May 10, 2022