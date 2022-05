KGF 2 Box Office Collection: 'डॉक्टर स्ट्रेंज' भी नहीं रोक पाई रॉकी भाई की आंधी, हर दिन कर रही करोड़ों की कमाई

KGF 2 Box Office Collection: यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. फिल्म के हिंदी वर्जन ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. रिलीज होने के चार हफ्ते बाद भी 'केजीएफ 2'की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अब 'केजीएफ 2' के कलेकशन को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है.

केजीएफ 2 को डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं रोक पाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि मार्वल यूनिवर्स की फिल्म 'डॉ. स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) जैसी बड़ी फिल्म की रिलीज का भी 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार परफॉर्म कर रही है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि 'केजीएफ 2' ने चौथे हफ्ते शुक्रवार को 3.85, शनिवार 4.75 और रविवार को 6.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह 'केजीएफ 2' के हिंदी वर्जन की कुल कमाई 412.80 करोड़ रुपये हो चुकी है.

#KGF2 shows no signs of fatigue in mass pockets, despite reduction of screens/shows… Proves a tough opponent to #Hollywood giant #DoctorStrange in those circuits... [Week 4] Fri 3.85 cr, Sat 4.75 cr, Sun 6.25 cr. Total: ₹ 412.80 cr. #India biz. #Hindi version. pic.twitter.com/9pdKwpMKWw

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 9, 2022