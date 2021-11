नई दिल्ली: दिग्गज फिल्म निर्देशक सी.वी. शशिकुमार (C.V. Sasikumar) का निधन हो गया है. 57 वर्षीय शशिकुमार को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका. डायरेक्टर के करीबी सूत्रों ने बताया कि चेन्नई के पोरूर के एक अस्पताल में कुछ समय से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था. रविवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.

किया था महाभारत का निर्देशन

सी.वी. शशिकुमार (C.V. Sasikumar) ने लोकप्रिय टीवी सीरियल 'महाभारत' (Mahabharatham) को तमिल भाषा में बनाया था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'सेनगोट्टई' (Sengottai) का भी निर्देशन किया था. निर्देशक के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए मदुरवॉयल में उनके आवास पर ले जाया गया है. सूत्रों का कहना है कि अंतिम संस्कार समारोह सोमवार को होगा.

सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे श्रद्धांजलि

सी.वी. (C.V. Sasikumar) के निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और उनके चाहने वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं. उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

इनपुट- IANS

Tamil director #CVSasikumar, known for having directed the #Arjun-starrer 'Sengottai', passed away after suffering a cardiac arrest on Sunday. He was 57. pic.twitter.com/Mb9Vkb3aqp

— IANS Tweets (@ians_india) November 15, 2021