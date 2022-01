अल्लू अर्जुन की फिल्म 'Pushpa The Rise' पर ट्वीट करके फंसे महेश बाबू, फैंस ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म 'पुष्पा द राइज: पार्ट 1' (Pushpa The Rise: Part 1) ने कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस हासिल की है. फिल्म ने दुनिया भर में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. अब तक फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और इसने बॉलीवुड सहित कई बाजारों में नई मिसाल पेश की है. लेकिन अब इस फिल्म पर साउथ स्टार महेश बाबू एक ट्वीट करके फंस गए हैं.

इस फिल्म की टीम को एक और सुनहरा आश्चर्य मिला जब तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने फिल्म की तारीफ की. महेश बाबू ने हाल ही में फिल्म देखी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में अपना रिएक्शन शेयर किया. महेश ने ट्वीट किया, 'पुष्पा के रूप में अल्लू अर्जुन तेजस्वी, यूनिक और सनसनीखेज हैं ... गजब का अभिनय. सुकुमार ने फिर से साबित कर दिया कि उनका सिनेमा सच्चा, देसी और भयंकर ईमानदार है ... एक लेवल अलग.'

.@alluarjun as Pushpa is stunning, original and sensational… a stellar act @aryasukku proves again that his cinema is raw, rustic and brutally honest... a class apart

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) January 4, 2022