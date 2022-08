New Controversy: पा. रंजीत की फिल्म में बुद्ध प्रतिमा के सीन पर विवाद, नाराज बौद्धों ने की माफी की मांग

Pa. Ranjith Film Dhammam: तमिल फिल्म डायरेक्टर पा. रंजीत की शॉर्ट फिल्म धम्मम में दिखाए गए एक सीन पर विवाद खड़ा हो गया है. यह एक एंथोलॉजी फिल्म का हिस्सा है. इसके एक दृश्य ने कई बौद्धों को आहत और नाराज कर दिया है. वे पा. रंजीत से माफी की मांग कर रहे हैं. साथ ही रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाएगा. हालांकि कई बौद्ध लोग इस दृश्य को आपत्तिजनक नहीं मान रहे हैं और उनका कहना कि यह विवाद बेकार है. दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं और सोशल मीडिया में इसकी गर्मी देखी जा सकती है.

बुद्ध ने खुद कहा, ईश्वर नहीं है

हाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज हुई एंथोलॉजी फिल्म विक्टिमः हू इज नेक्स्ट से इस विवाद की शुरुआत हुई. फिल्म में जाति व्यवस्था की राजनीति पर प्रहार करती हुई चार कहानियां हैं. इन्हीं में से एक कहानी पा. रंजीत की है. धम्मम शीर्षक वाली इस किसान पिता-पुत्री की कहानी के एक दृश्य में दिखाया गया है कि खेत में भगवान बुद्ध की पत्थर की बड़ी प्रतिमा जमीन में गड़ी है. लड़की के पिता दूर खेत में काम कर रहे हैं. लड़की बुद्ध की प्रतिमा के कंधों पर पैर रख कर खड़ी हो जाती है और जैसे आसमान में उड़ना चाहती है. यह देख कर उसके पिता नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि वह भगवान का अपमान कर रही है. इस पर लड़की जवाब देती है कि खुद बुद्ध ने कहा था कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती और आप उन्हें भगवान कह रहे हैं.

A young girl climbs on top of a bust of Buddha. She’s trying to fly, & her father doesn’t like what he’s seeing, he shouts to her & said, "Why you are playing over our God? The girl replied calmly, "Budhha himself said there is no God.."

