नई दिल्ली: जिम में वर्कआउट करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से सुपरस्टार पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) का शुक्रवार को निधन हो गया. महज 46 साल की उम्र में पुनीत (Puneeth Rajkumar) ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर का जाना कन्नड़ फिल्म जगत के लिए एक बड़ा झटका है. सोनू सूद (Sonu Sood) और वीरेंद्र सहवाग समेत तमाम सेलेब्रिटीज ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक जताया है.

पुनीत का आखिरी अपीयरेंस

पुनीत (Puneeth Rajkumar) के निधन के बाद उनके करोड़ों फैंस और शुभचिंतक उन्हें याद कर रहे हैं. इसी क्रम में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. पुनीत (Puneeth Rajkumar) की मौत से चंद घंटे पहले के इस वीडियो में वह सुपरस्टार यश के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. KGF स्टार यश (Yash) और पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) का साथ में ये आखिरी अपीयरेंस था.

जमकर वायरल हो रहा वीडियो

साथ ही उनकी पब्लिक अपीयरेंस का भी ये आखिरी वीडियो है जिसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो बीती रात 'बजरंगी 2' (Bajrangi 2) के प्रमोशन इवेंट का है. इस इवेंट में पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) 'KGF-2' स्टार यश (Yash) के साथ स्टेज पर मस्ती में चूर होकर डांस करते नजर आ रहे हैं.

This was Puneeth Rajkumar's last public appearance, just 24 hours back!



Life is so uncertain! pic.twitter.com/5njlaGRkVc — Mahesh Vikram Hegde (@mvmeet) October 29, 2021