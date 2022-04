'RRR' हिट होने पर राजामौली ने निभाया अपना वादा, किया जबरदस्त डांस

नई दिल्ली: सुपरहिट फिल्म 'आरआरआर' के निर्देशक एस.एस. राजामौली को हैदराबाद में एक निजी कार्यक्रम में तेलुगु निर्देशक अनिल रविपुडी के साथ डांस करते देखा गया. 'आरआरआर' के निर्माताओं ने सोमवार को एक सक्सेस पार्टी रखी थी, जिसमें राजामौली, एनटीआर, राम चरण, दिल राजू, अनिल रविपुडी, अन्य प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां और पूरी टीम शामिल हुई थी.

गाला इवेंट में टॉलीवुड के हिटमेकर को डांस करते देखा गया. राजामौली ने एनटीआर से एक प्रमोशनल इंटरव्यू में डांस करने का वादा किया गया था. राजामौली और अनिल रविपुडी ने सुपरहिट सॉन्ग 'नाटू नाटू' पर डांस किया. जूनियर एनटीआर ने अनिल रविपुडी के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान राजामौली से एक वादा किया था कि वह फिल्म की सक्सेस पार्टी में 'नाटू नाटू' पर डांस करेंगे.

Fantastic visual from last night party hosted by Dil Raju. @tarak9999 & @AlwaysRamCharan directed, while @ssrajamouli & @AnilRavipudi performed the iconic #NaatuNaatu step pic.twitter.com/CxroOPKNZ2

