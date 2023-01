Prabhas-Kriti: Ram Charan ने खोली 'बाहुबली' की पोल, सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड को लेकर कह दी ऐसी बात, कृति सेनन के फैंस हो जाएंगे नाराज!

Prabhas-Kriti Sanon Relationship: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas Girfriend) और कृति सेनन (Kriti Sanon) के रिश्ते को लेकर लंबे समय से गॉसिप गलियारों में चर्चाएं चल रही थीं लेकिन अब इस रिश्ते पर 'बाहुबली' के सबसे करीबी दोस्त राम चरण (Ram Charan) ने बड़ा खुलासा कर दिया है. 'आरआरआर' फेम राम चरण (Ram Charan Movies) की बात जानने की बात जानने के बाद कृति सेनन (Kriti Sanon Movies) के फैंस का दिल भी टूट सकता है.

प्रभास हैं सिंगल या चल रहा कोई अफेयर?

साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) ने हाल ही में एक टॉक शो में हिस्सा लिया था. इस शो में प्रभास (Prabhas Last Movie) ने अपने करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की थी. शो का एक सेग्मेंट था जहां पर प्रभास को अपने एक दोस्त को फोन लगाना था. तब प्रभास (Prabhas New Movies) ने राम चरण (Ram Charan New Movies) को फोन लगाया, तब आरआरआर के 'राम' ने साफ-साफ शब्दों में प्रभास के सीक्रेट का खुलासा करते हुए कहा कि वह सिंगल हैं और उनकी जिंदगी में कोई लेडीलव नहीं है.

राम चरण-प्रभास की है खास दोस्ती

साउथ स्टार्स राम चरण (Ram Charan and Prabhas) और प्रभास एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं. दोनों का यह खास बॉन्ड देख फैंस बेहद खुश होते हैं. प्रभास (Prabhas Upcoming Movies) के वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रभास इन दिनों अपकमिंग फिल्म सालार की शूटिंग कर रहे हैं. प्रभास के साथ इस फिल्म में श्रुति हासन नजर आने वाली हैं. वहीं प्रभास की आदिपुरुष को लेकर खूब सारे हंगामे के बाद फिलहाल रिलीज के लिए टाल दी गई है. आदिपुरुष फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन बतौर लीड नजर आने वाले हैं.

