Pawan Singh Rani Chatterjee: कभी खूब जमती थी जोड़ी, आज नहीं दिखते साथ; रानी ने बताया साथ काम ना करने का चौंकाने वाला कारण

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee: रानी चैटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन हैं तो वहीं पवन सिंह भी सुपरस्टार से कम नहीं. दोनों को ही भोजपुरी सिनेमा में कई साल पूरे हो चुके हैं. एक समय में रानी और पवन सिंह की जोड़ी बड़े पर्दे पर खूब जमती थी. दोनों कई फिल्मों मे नजर आ चुके हैं. उस वक्त दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी थी. लेकिन लंबे समय से दोनों को साथ नहीं देखा गया है. अब जब इस बारे में रानी चैटर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका बिना झिझके सटीक जवाब दिया. जिसे जानकर हर कोई हैरान हो गया है.

कभी उड़ी थी दोनों के इश्क की खबरें

पवन सिंह और रानी चैटर्जी ने इंडस्ट्री में लगभग साथ-साथ ही एंट्री ली थी. इस दौरान रानी ने सभी स्टार्स के साथ काम किया इनमें पवन सिंह भी एक थे. दोनों देवरा बड़ा सतावेला, उमरिया कईली तोहरे नाम, सरकार राज जैसी फिल्मों में साथ दिखे थे. जिनमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. उस वक्त दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी. लेकिन इतनी हिट जोड़ी होने के बावजूद दोनों फिर कभी साथ नहीं दिखे. हाल ही में हुए Ask Me Anything में एक फैन ने दोनों के साथ ना दिखने की वजह पूछी जिसका चौंकाने वाला जवाब रानी ने दिया.

रानी ने दिया ये जवाब

रानी चैटर्जी ने साफ साफ बताया कि वो उन्हीं फिल्मों में काम करती हैं जिसमे उनका किरदार काफी दमदार होता है जबकि पवन सिंह की फिल्म में हीरोइनों का काम काफी कम ही होता है. यही वजह है कि वो साथ में फिल्म नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो साथ काम जरूर करेंगे. खैर इन दिनों रानी वाकई भोजपुरी की क्वीन बन चुकी हैं और एक फिल्म के लिए लाखों में चार्ज करती हैं.

