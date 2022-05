RRR OTT Release: 20 मई को इस ओटीटी पर रिलीज होगी RRR, लेकिन कई दर्शकों का टूटेगा दिल!

RRR OTT Release: मशहूर फिल्म जिसने दुनियाभर में अपनी सफलता के झंडे गाड़े वो जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जी हां, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा की धमाकेदार फिल्म 'आरआरआर' (RRR). ये फिल्म जल्दी है ओटीटी की दुनिया में धमाका मचाने आ रही है. साउथ फिल्म निर्माता-निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की इस फिल्म को बड़े स्तर पर जी5 पर रिलीज करने की तैयारी है.

टॉलीवुड सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr. NTR) स्टारर निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को जी5 पर रिलीज किया जाएगा. इसका धमाकेदार ऐलान मेकर्स ने एक दमदार ट्रेलर से कर दिया है. ये फिल्म 20 मई के दिन जी5 पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम की जाने वाली है. हालांकि, इस ऐलान से कुछ लोगों को झटका जरूर लग सकता है.

Brace yourself to watch the World digital premiere of SS Rajamouli's magnum opus #RRR for the first time ever on #ZEE5 in Telugu, Tamil, Kannada & Malayalam with English subtitles. Available on TVOD from May 20. #SSRajamlouli #NTR #RamCharan #Aliabhatt #AjayDevgan #ShriyaSaran pic.twitter.com/kBYwqfxvKf

— ZEE5 (@ZEE5India) May 13, 2022