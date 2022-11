Sapna Choudhary Video: सपना चौधरी ने हरा सूट पहन लचकाई कमरिया, नशीली नैनों से चलाए ऐसे बाण देखने वाले हुए पानी-पानी

Sapna Choudhary Dance on Nasheele Mere Nain Song: सपना चौधरी (Sapna Choudhary) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सपना चौधरी ने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया में पहचान बनाई है. सपना चौधरी (Sapna Choudhary Dance Video) सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने दमदार डांस और सिंगिंग को लेकर पहचान बना चुकी हैं. सपना चौधरी (Sapna Choudhary New Song) के ठुमके इतने लाजवाब होते हैं कि देखने वालों की दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं. सपना अपने देसी और बेबाक अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलैरिटी बटोरती हैं. सपना (Sapna Choudhary New Video) ने हाल ही में फैंस के लिए नया डांस वीडियो शेयर किया है.

सपना चौधरी नया डांस वीडियो

सपना चौधरी (Sapna Choudhary New Dance Video) नए डांस वीडियो में हरे रंग के सूट-सलवार में जोरदार ठुमके लगाती दिख रही हैं. वीडियो में सपना की एनर्जी लाजवाब है. वह जिस तरह से कमर लचकाती दिखाई दे रही हैं, उन्हें देखकर किसी के भी सर्दी में पसीने छूट जाएं. सपना (Sapna Choudhary Haryanvi Song) नए डांस वीडियो में हरियाणवी गाने 'नशीले मेरे नैन' पर अपने देसी अंदाज में मटक रही हैं. सपना का देसी अंदाज और कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

सपना चौधरी हैं सोशल मीडिया आइकन

सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के धमाकेदार डांस मूव्स को इंटरनेट की दुनिया में खूब पसंद किया जाता है. बता दें सपना चौधरी (Sapna Choudhary Stage Show) के हर डांस शो में हजारों की भीड़ उमड़ती है. इंटरनेट पर उनके शोज की वीडियोज की खूब तारीफ होती है. सपना (Sapna Choudhary Bollywood Movies) ने हरियाणवी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी धमक दिखाई है. सपना चौधरी ने फिल्म 'वीरे की वेडिंग', 'नानू की जान' और 'दोस्ती के साइड एफेक्ट' जैसी फिल्मों में काम किया है.

