South Actor: इस साउथ स्टार ने एक नहीं बॉलीवुड की 8 फिल्मों को मारी थी लात! अब बताई हैरान करने वाली वजह

Adivi Sesh New Movie Hit 2 Release: 'मेजर' फेम साउथ एक्टर अदिवि शेष (Adivi Sesh New Film) नई फिल्म 'हिट 2' के रिलीज होने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. अदिवि शेष (Adivi Sesh Hit 2 Review) की नई फिल्म 'हिट 2' को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, दर्शकों ने फिल्म को रिलीज के एक दिन बाद ही हिट बता दिया है. फिल्म को सिनेमाघरों से लेकर फिल्मी पोर्टल पर बेहतरीन रिव्यूज मिल रहे हैं. 'हिट 2' की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अदिवि सेष (Adivi Sesh on Hindi Cinema) ने अपने और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री संग अपने रिश्ते पर बात की है.

8 बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर ठुकराए

अदिवि सेष (Adivi Sesh Movies) एक बेहतरीन एक्टर हैं, वह बेहद सोच-समझ कर फिल्में करने में यकीन रखते हैं. एक्टर की नई फिल्म रिलीज के बीच उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने बताया था कि उन्होंने बॉलीवुड की 8 फिल्मों का ऑफर ठुकराया है. हाल ही में अदिवि सेष (Adivi Sesh New Movies) ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया, उन्होंने 8 बॉलीवुड फिल्मों को मना किया है क्योंकि उनके पास कई टॉलीवुड के ऑफर्स हैं.

पिंकविला के इंटरव्यू में अदिवि सेष (Adivi Sesh on Bollywood Movies) ने बताया, 'मैंने 8 बॉलीवुड फिल्मों को मना किया है क्योंकि मेरे पास पहले से ही कमिटमेंट थे और वह सभी तुरंत काम शुरू करना चाहते थे...उनमें से कुछ फिल्मों को क्रिएटिव तौर पर पसंद भी करता था लेकिन उससे पहले मेरे कई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे.'

अदिवि (Adivi Sesh) ने हिंदी सिनेमा पर बात करते हुए कहा, उनकी अपकमिंग 4 फिल्में हिंदी में भी रिलीज की जाएंगी. जिससे उनके हिंदी पट्टी वाले फैंस उनसे जुड़ सकेंगे. जिन्होंने मेजर फिल्म में उनकी अदाकारी से इंप्रेस होकर अगली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया है.

