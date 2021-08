ढेरों स्टूडेंट्स कर रहे अपनी टीचर्स के साथ ऐसी हरकत, सिंगर के ट्वीट पढ़कर हर कोई दंग

नई दिल्ली: दिग्गज सिंगर चिन्मई श्रीपदा (Chinmayi Sripaada) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपने विचार व्यक्त करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किे जिनमें उन्होंने उन टीचर्स की दास्तां सुनाई है जिन्हें उनके स्टूडेंट्स के द्वारा ही सेक्सुअली हैरास किया गया. इन ट्वीट्स ने उनके फैंस को शॉक्ड कर दिया है और हर कोई दंग है.

टीचर्स के साथ हुईं ये घटनाएं

चिन्मई श्रीपदा (Chinmayi Sripaada) की पोस्ट में फीमेल टीचर्स द्वारा शेयर की गई वो शॉकिंग डिटेल्स हैं जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं. इन टीचर्स ने बताया है कि किस तरह स्कूल में उन्हें उन्हीं के स्टूडेंट्स के द्वारा सेक्सुअली हैरास किया गया. हम यहां पर चिन्मई (Chinmayi Sripaada) के वो ट्वीट आपके लिए शेयर कर रहे हैं जिनमें आप उन टीचर्स की आपबीती पढ़ सकते हैं.

We were discussing the harassment lady teachers were facing from their students (sending penis photos) / from the students fathers in this era of online classes and this scholar from Loyola College happened to share this. pic.twitter.com/kQufd3FNdZ — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 8, 2021

This DM just made my day! pic.twitter.com/dS0zNvY6J0 — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 8, 2021

वारदातें पढ़कर लोग भी सन्न

ढेरों यूजर्स ने चिन्मई (Chinmayi Sripaada) के ट्वीट्स पर रिएक्ट किया है और बताया है कि किस तरह उन्हें ये सब पढ़ने के बाद बेहद निराशा और हताशा महसूस हो रही है. बता दें कि चिन्मई (Chinmayi Sripaada) एक बेहद पॉपुलर सिंगर हैं जिन्हें Oru Deivam Thantha Poovae सॉन्ग के लिए जाना जाता है. कनाथिल मुथामिट्टल नाम की फिल्म के इस गाने के लिए चिन्मई को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था.

It started with this post on Instagram. pic.twitter.com/IK9fRPHhig — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 8, 2021

We were discussing the harassment lady teachers were facing from their students (sending penis photos) / from the students fathers in this era of online classes and this scholar from Loyola College happened to share this. pic.twitter.com/kQufd3FNdZ — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 8, 2021

इस साउथ एक्टर से हुई थी शादी

चिन्मई (Chinmayi Sripaada) की शादी साउथ इंडियन एक्टर राहुल (Rahul) से हुई थी. 5 मई 2014 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. चिन्मई ने साल 2019 में 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की थी. जिसके बाद वह सुर्खियों में रही थीं. लेकिन बाद में जब उनके पति की फिल्म का ट्रेलर आया तो लोगों ने उल्टा उन्हें ही ट्रोल कर दिया.

