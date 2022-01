Suriya की 'जय भीम' ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, खुशी से झूम उठे फैंस; बोले- Proud Moment

नई दिल्ली: सुपरस्टार सूर्या (Suriya) पिछली बार फिल्म 'जय भीम' (Jai Bhim) में नजर आए थे जिसकी जमकर तारीफ हुई. फिल्म की कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग तक को लोगों ने बहुत पसंद किया है. अब इस फिल्म को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आ रही हैं. फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिससे सूर्या (Suriya) के फैंस खुशी के मारे झूम उठे हैं.

फिल्म 'जय भीम' (Jai Bhim) ने ऑस्कर के यूट्यूब चैनल में अपनी जगह बनाई है. इस फिल्म को एकेडमिक अवॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया है. यह पहली तमिल फिल्म है, जिसे यह मौका मिला है. 'जय भीम' गोल्डन ग्लोब्स 2022 में बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में पहले ही ऑफिशियल एंट्री ले चुकी है. इतना ही नहीं, ये फिल्म IMDb में 9.6 की रेटिंग के साथ कई रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है.

I was literally over the moon to see #JaiBhim get featured in the #Oscars Official Youtube Channel. Surya shines more!! pic.twitter.com/iRaMqkllG1

#JaiBhim - Wow.. #Oscars YouTube channel uploaded the summary of the film with Director #tjpw .Gnanavel explanation about the story & execution. A gem from #Kollywood #SuriyaTwitterKing #Oscars2022 pic.twitter.com/gYOOcyq2E2

फिल्म के इस नए रिकार्ड से सूर्या (Suriya) के फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और ट्विवटर पर फिल्म के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए रिएक्शंस दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, सूर्या ने हमें और इंडियन सिनेमा को गर्व महसूस करवाया. दूसरे ने लिखा, ये बहुत शानदार फिल्म है इसे जरूर देखें. किसी ने लिखा, प्राउड मोमेंट. इस तरह सूर्या (Suriya) के फैंस उनकी और फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

A scene of #JaiBhim has been uploaded on #Oscars YouTube channel. #Suriya made us and #Indian cinema proud. Really a awesome movie must watch! pic.twitter.com/ATxcXjYKSS

#JaiBhim - Wow..#Oscars YouTube channel uploaded the summary of the film with Director TJ.Gnanavel explanation about the story & execution.

A gem from Kollywood..#Suriya - Vera level.. proud moment for Anbaana fans.. Lot more to come..@Suriya_offl #Oscars pic.twitter.com/sVckR6du4g

