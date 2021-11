असिस्टेंट संग एयरपोर्ट पर था सुपरस्टार, अनजान शख्स ने कर दिया हमला VIDEO VIRAL

नई दिल्ली: तमिल सिनेमा के स्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethipathi) हर फिल्म से लोगों का दिल जीत लेते हैं. लेकिन अब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर उनका हर फैन चिंता कर रहा है. उनके सहायक पर एक अनजान व्यक्ति ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विवाद के बाद हमला कर दिया. विजय के सहयोगी के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

इस वीडियो में, विजय सेतुपति (Vijay Sethipathi) अपने सहयोगियों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, वह एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी एक आदमी अचानक उनके सिक्योरिटी ग्रुप पर कूद जाता है. एक्टर चौंक जाते हैं और स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हुए वह लड़खड़ा जाते हैं. देखिए ये वीडियो...

Actor #VijaySethupathi attacked at Bengaluru airport. Initial reports say the incident happened yesterday night. More details awaited... pic.twitter.com/07RLSo97Iw

— Janardhan Koushik (@koushiktweets) November 3, 2021