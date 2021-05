Corona ने ली एक और सेलिब्रिटी की जान, Thummala Narasimha Reddy का निधन

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण देश में हर दिन हजारों लोग अपनी जान गवां रहे हैं. ये वायरस अब तक लाखों परिवारों को उजाड़ चुका है. जाने माने यूट्यूबर, एंकर, पत्रकार और अभिनेता थुम्मला नरसिम्हा रेड्डी (Thummala Narasimha Reddy) का सोमवार को कोविड (Covid 19) के कारण निधन हो गया. टीएनआर (TNR) के रूप में लोकप्रिय थुम्मला नरसिम्हा रेड्डी ने हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें कुछ दिन पहले भर्ती कराया गया था.

बीते दिनों थुम्मला नरसिम्हा रेड्डी (Thummala Narasimha Reddy) ने कोविड का टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आया, जिसके बाद वह घर में आइसोलेसन में थे. टीएनआर (TNR) के परिवार ने उन्हें ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया था. टीएनआर यूट्यूब पर 'फ्रैंकली स्पीकिंग' में मशहूर हस्तियों के साथ उनके साक्षात्कार के लिए लोकप्रिय थे. टीएनआर (Thummala Narasimha Reddy) ने चरित्र कलाकारों के रूप में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया. उन्होंने लेखक और अभिनेता एल.बी.

Unbelievable and shocking It's very hard to digest and painful to know my friend TNR is no more My deepest Condolences to their family #corona show some mercy We can't take this any more pic.twitter.com/jXIHWP7pYP

श्रीराम के अस्टिेंट के रुप में भी काम किया था उन्होंने 'बोनी', 'नेने राजू नेने मंत्री,' 'जॉर्ज रेड्डी', 'सुब्रह्मण्यपुरम' और 'उमा महेश्वर उग्रा रूपस्या' जैसी फिल्मों में अभिनय किया. एक्टर नानी ने टीएनआर (Thummala Narasimha Reddy) के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, 'TNR के निधन की खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए. मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे थे. टॉपिक पर रिसर्च और सवाल पूछने के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं था. एक्टर को मेरी श्रद्धांजलि. भगवान उनके परिवार को इस दुख का सामने करने का सामर्थ्य दें.'

Shocked to hear that TNR gaaru passed away .. have seen few of his interviews and he was the best when it came to his research and ability to get his guests to speak their heart out . Condolences and strength to the family

— Nani (@NameisNani) May 10, 2021