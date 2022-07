Vijay Deverakonda का लाइगर ट्रेलर लॉन्च पर चप्पल पहनना बना टॉक ऑफ द टाउन, अब एक्टर के स्टाइलिस्ट ने खुद बताई इसकी वजह

Know why Vijay Deverakonda Wore Slippers at Event: इन दिनों किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है विजय देवरकोंडा (Vijay deverakonda) और उनका स्टाइल. खासतौर से जब से वो लाइगर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट चप्पल पहनकर पहुंचे हैं तभी से सिर्फ और सिर्फ उन्ही की बात हो रही है. सोशल मीडिया पर जब इसे लेकर काफी ज्यादा बातें होने लगीं तो अब विजय की स्टाइलिस्ट ने इस पर जवाब दिया और बताया कि विजय इस इवेंट में क्यों महज 199 रुपये की चप्पल पहनकर पहुंच गए थे?

रणवीर सिंह ने भी किया था कमेंट

जब लाइगर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने शुरू हुए तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया था. इस इवेंट में करण जौहर और अनन्या पांडे ऊपर से नीचे तक टिप टॉप होकर पहुंचे थे तो वहीं विजय देवरकोंडा को देख लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. नॉर्मल टीशर्ट, लोअर और पैरों में 199 रुपये की चप्पल. ये देख लोगों को माथा तो ठनका लेकिन रणवीर सिंह खुद पर कहां काबू रखने वाले थे. इवेंट के स्पेशल गेस्ट रणवीर ने विजय के स्टाइल पर कमेंट करते हुए कह ही दिया कि भाई का स्टाइल देखो, पता नहीं लग रहा है कि ये मेरे ट्रेलर लॉन्च पर आया है या मैं इनकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर. जिस पर हर कोई खूब ठहाके लगाकर हंसा था.

इस वजह से पहनी थी चप्पल

विजय देवराकोंडा की स्टाइलिस्ट हरमन ने अब एक इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी है कि इस लुक के पीछे कारण क्या था. उन्होंने बताया कि पहले विजय को भी सुपर स्टाइलिश लुक देने का ही फैसला लिया गया था. लेकिन एंड मूमेंट पर विजय के कहने पर ही उनका लुक ऐसा रखा गया. दरअसल विजय चाहते थे कि लाइगर में उनका जो किरदार है ट्रेलर लॉन्च पर उनका लुक उसी से मिलता जुलता होना चाहिए. लिहाजा उन्होंने चप्पल मंगवाई और वही पहनकर वो इवेंट में पहुंचे और उनका ये आइडिया वाकई कमाल कर गया. क्योंकि तब से लेकर अब तक लाइगर के ट्रेलर और इस इवेंट में विजय के लुक की ही चर्चा हो रही है.

