रेखा की जिंदगी का अनकहा चैप्टर! 32 सालों से साथ है एक ऐसी महिला, जिसके बिना अधूरी है उनकी दुनिया

बॉलीवुड की सदाबहार दीवा रेखा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. उनकी खूबसूरती, अंदाज और पर्सनालिटी आज भी लोगों को हैरान करती है. लेकिन रेखा की लाइमलाइट से दूर एक और कहानी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं. ये एक ऐसी कहानी है उस महिला की है जो पिछले 32 सालों से रेखा के साथ हर सुख-दुख में साया बनकर खड़ी हैं.
बॉलीवुड की मशहूर और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा ने अपना 71वां जन्मदिन 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है. रेखा की जिंदगी के बारे में उनके फैंस जानने के लिए बेताब रहते हैं. उनकी जिंदगी की कई ऐसी कहानियां है जिनके बारे में बेहद कम लोगों की ही पता है जिनमें से एक हैं 32 सालों से रेखा के साथ रह रही फर्जाना की. रेखा क जिंदगी में ये महिला उनके साए की तरह उनके साथ रहती हैं.
कौन है फर्जाना
इस रहस्यमयी महिला का नाम है फर्जाना जो रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी हैं. फर्जाना के साथ रेखा का बॉन्ड काफी अच्छा है जिस वजह से वो पिछले 32 सालों से साए की तरह रेखा के साथ हैं. कई लोगों का यहां तक मानना है रेखा और फर्जाना का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और निजी है. चाहे कोई अवॉर्ड फंक्शन हो या कोई शूटिंग लोकेशन या फिर डिनर पार्टी, रेखा और फर्जाना को हमेशा साथ देखा जाता है.
भरोसेमंद साथी
फर्जाना के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो रेखा की प्राइवेट लाइफ की सबसे बड़ी गार्जियन हैं. उन्होंने हमेशा रेखा के पब्लिक इमेज को संभालकर रखा है. रेखा की जिंदगी में बहुत से लोग आए और गए, लेकिन फर्जाना पिछले तीन दशकों से उनकी सबसे भरोसेमंद साथी बनी हुई हैं. यहां तक कि रेखा के बंगले सी स्प्रिंग्स में भी फर्जाना के इजाजत के बिना किसी की एंट्री नहीं होती है.
लिव-इन रिलेशनशिप
कई बार गॉसिप के गलियारों में ये खबरें भी फैली हैं कि रेखा और फर्जाना लिव इन रिलेशनशिप में हैं. पर आजतक रेखा या फर्जाना के तरफ से इन बातों की कोई पुष्टि नहीं की गई है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा के कमरे में फर्जाना के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है. फर्जाना ही रेखा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का पूरा लेखा जोखा संभालती हैं.