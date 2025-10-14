'आदिवासी से लेकर आधुनिकता तक...',कांतारा में दिखी कर्नाटक की इस परंपरा की झलक, क्या है भूत कोला प्रथा?

Bhoota Kola Tradition: कांतारा चैप्टर-1 अथाह कमाई कर रही है. कमाई का कांटा रूकने का नाम ही नहीं ले रहा है. सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस, घर तक हर जगह इसी की चर्चा हो रही है. ये फिल्म 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई भी कर चुकी है. यही नहीं ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, इस फिल्म में रहस्यमयी लोक कथाओं और प्रथाओं को दिखाया गया है. इस फिल्म में किए गए एक डांस की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. यह कोई काल्पनिक डांस नहीं है बल्कि कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र की सैकड़ों पुरानी परंपरा भूत कोला है. जानते हैं इस परंपरा के बारे में.

इस परंपरा की दिखी झलक

इस फिल्म की जब आखिरी सीन चल रही होती है तो इसमें दिखता है कि पंजुरली देवता के तौर पर फिल्म का हीरो भूत कोला करता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूतकोला एक ऐसी रस्म है जिसमें स्थानीय लोगों का मानना है कि देवता या फिर आत्माएं लोगों के बीच में आते हैं और नाचते हैं, यह नृत्य, सामुदायिक एकता, न्याय और पूजा का अनोखा मिश्रण माना जाता है. बता दें कि भूत कोला तुलु भाषा का शब्द है. इसमें भूत का अर्थ होता है आत्मा या स्थानीय नेता और कोला का मतलब है प्रदर्शन या फिर खेल.

कहां होती है रस्म

रिपोर्ट के मुताबिक यह रस्म कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उदुपी और केरल के कासरगोड क्षेत्र (तुलु नाडु) में होती है. इसमें तुलु समुदाय के लोग अपने स्थानीय देवता जुमादी, कोरागज्जा की पूजा करते हैं. ऐसा मानना है कि ये इनके पूर्वज या फिर प्रकृति की आत्माएं. बता दें कि भूतकोला की उत्पत्ति प्राचीन पूजा पद्धति से हुई है.

कितनी पुरानी है परंपरा

यह पद्धति करीब 700 से 800 साल पुरानी है. ये भी कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के करकला शिव मंदिर में मिले शिलालेखों में भी इसका जिक्र मिलता है. इसके अलावा यह परंपरा केरल के थेय्यम परंपरा से भी मिलती है. तुलु केवल पूजा नहीं बल्कि न्याय, एकता और उपचार का भी साधन है. इस परंपरा की शुरुआत हर साल नवंबर से होती है जबकि मई तक तुलु नाडु गांवों में चलती है. ये परंपरा तीन चरणों में होती है जिसमें पहला चरण तैयारी का होता है जबकि दूसरा चरण प्रदर्शन का होता है और तीसरे चरण में इसका समापन होता है.