फिल्म फेस्टिवल में 'The First Fallen' ने मचाई धूम, इस खास अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली: विश्व एड्स दिवस से ठीक 2 दिन पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा (IFFI) में 'द फर्स्ट फालन' (The First Fallen) को स्पेशल जूरी अवॉर्ड मिला है. यह फिल्म विश्व के पहले एड्स रोगी की कहानी को लेकर बनी है. हालांकि, इसको लेकर अभी मतभेद हैं कि कौन था एड्स का पहला रोगी. लेकिन दुनिया में सबसे पहले एड्स का खौफ 1980 के दशक में ही फैला था. इसलिए बिना कोई दावा किए इस मूवी को ब्राजील के डायरेक्टर ने बनाया है, हालांकि फिल्म 'द फर्स्ट फालन' (The First Fallen) में दिखाया गया है कि जब उस दौर में किसी को एड्स हुआ तो उस पर क्या गुजरी और कैसे उसके दोस्त और परिवार वाले धीरे-धीरे उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं बिना ये जाने कि ये एड्स है.

ऐसे शुरू होती है फिल्म की कहानी

डायरेक्टर रोड्रिगो डे ओलीवैरा ने ‘द फर्स्ट फालन’ को एक समलैंगिक समूह को केंद्र में रखकर ये मूवी बनाई है. कहानी की शुरूआत 1983 में ब्राजील के एक कस्बे में चल रही न्यू ईयर पार्टी से होती है, जहां समलैंगिंक जोड़े एक शानदार पार्टी में जश्न मना रहे हैं. बिना ये जाने कि एक भयंकर बीमारी उनकी जिंदगी में दस्तक देने जा रही है. एक बायोलॉजिस्ट सुजानो धीरे-धीरे महसूस करने लगता है कि उसके शरीर में कुछ तो परिवर्तन हो रहे हैं. उसके शरीर में कुछ अवांछित काला फफोला जैसा हो जाता है, जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ना केवल आकार में बल्कि ऐसे फफोलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, उससे वह जूझता है और उसके दोस्त भी. धीरे-धीरे उसके दोनों दोस्त ट्रांस सेक्सुअल आर्टिस्ट रोज और वीडियो फिल्ममेकर हुम्बर्टो भी संक्रमित हो जाते हैं.

HIV पीड़ितों की कहानी बयां करती है फिल्म

डायरेक्टर ने इस मूवी में पहले वो सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, जो एक आम दर्शक को फिल्म से बांधते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो एड्स रोगियों की रोज-रोज की परेशानियों पर फोकस हो जाती है कि कैसे वो उससे रोज की जिंदगी में जूझते हैं और किस तरह उनकी खुशियों को एकदम से ग्रहण लग जाता है. ये मूवी बड़े ही संवेदनशील तरीके से एक अछूते विषय को दुनिया के सामने रखती है. डायरेक्शन इस तरह का है कि धीरे-धीरे आप इस मूवी और उसके किरदारों से जुड़ते चले जाते हैं, जो समलैंगिक दुनिया और HIV पीड़ितों की कहानी को इस तरह से सामने लाती है कि आप बंधे रहें.

कई फिल्म फेस्टिवल में मिली सराहना

केवल IFFI में ही इस मूवी को सम्मानित नहीं किया गया है, बल्कि कई इंटरनेशनल फिल्म समारोहों में इसे सराहा गया है. इस फिल्म के डायेक्टर रोड्रिग्रो ने ही इसकी कहानी को भी लिखा है और वह दावा करते हैं कि ये कहानी उनकी अपनी जिंदगी में हुई कुछ घटनाओं के आधार पर लिखी गई है. अलेक्स बोनिन मुख्य भूमिका में हैं, बाकी कलाकारों में विक्टर कैमिलो, हिगोर कैम्पागनारो और रेनाटा कारवाल्हो आदि हैं. हाल ही में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल गोवा (IFFI) में ‘द फर्स्ट फालन’ को ना केवल इंटरनेशनल पैनोरमा में शामिल किया गया बल्कि जूरी स्पेशल अवॉर्ड भी मिला.

