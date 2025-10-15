Advertisement
हाय... गजब की सुंदर है सचिन तेंदुलकर की बहू! सारा के बर्थडे पार्टी में ले ली सारी लाइमलाइट; ब्लैक ड्रेस में लूट ली महफिल...

Sachin Tendulkar's Daughter in Law: सारा तेंदुलकर के बर्थडे पार्टी में उनकी होने वाली भाभी सानिया ने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. आपको बता दें, अर्जुन और सानिया की सगाई की बात जब से सामने आई है, तब से सानिया तेंदुलकर के परिवार के साथ नजर आ रही हैं.

 

Oct 15, 2025
Who is Saaniya Chandok: क्रिकेटर की बेटी होने के अलावा सारा तेंदुलकर की अपनी पहचान है. आपको बता दें, 12 अक्टूबर को सारा तेंदुलकर ने अपना 25वां जन्मदिन दोस्तों के साथ शानदार तरीके से मनाया. सारा के बर्थडे पार्टी की थीम ब्लैक रखी गई थी, पार्टी में आया हर इंसान ब्लैक में था और बेहद स्टाइलिश लग रहा है. सारा ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए वन शोल्डर ब्लैक मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसमें प्लीट्स और गोल्डन ब्रोच की डिटेलिंग थी. इसके साथ उन्होंने गोल्ड जूलरी और ग्लॉसी मेकअप लगाया था. सारा अपने इस लुक में बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थीं. लेकिन इस पार्टी की सारी लाइमलाइट सारा की भाभी सानिया ने ले ली. वे बेहद खूबसूरत लग रही थी और सारा को हर तरह से टक्कर दे रही थी. 

 

सानिया ने बटोरी लाइमलाइट
सारा के बर्थडे पार्टी में सारा की भाभी सानिया चंडोक ने सारी लाइमलाइट ले ली. आपको बता दें, अर्जुन और सानिया की सगाई की बात जब से सामने आई है. वे तेंदुलकर के परिवार के साथ नजर दिखाई देती हैं.  सानिया सारा की भाभी होने के साथ-साथ उनकी खास दोस्त भी हैं. ऐसे में उनके बर्थडे पार्टी में सनिया का आना लाजमी है. सानिया ने भी पार्टी थीम को फॉलो करते हुए ब्लैक ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें सिल्वर शाइन फैब्रिक उन्हें और ग्लैमरस लुक दे रहा था. सानिया के लुक से लोगों की नजर उनसे हट ही नहीं रही थी.  

जूलरी और मेकअप
स्टाइलिश ड्रेश के साथ जूलरी और मेकअप भी दोनों का क्लासी एलिगेंट लग रहा है, जहां सारा ने गोल्डन एक्सेसरीज और हेवी नेकपीस के साथ लुक को रिच टच दिया, वहीं सानिया ने मिनिमल लुक चुना. सानिया ने केवल स्टड इयररिंग्स और एक सटल ब्रांडेड नेकपीस पहनी थी, जिससे उनका लुक क्लासी और एलीगेंट लग रहा था. वहीं दोनों ने नेचुरल टोन में मेकअप किया था, जिसमें पिंक ग्लॉसी लिप्स और खुले बालों ने लुक को कम्पलीट किया. 

 

सानिया और सारा की दोस्ती
ननद भाभी होने के अलावा सानिया और सारा एक अच्छी दोस्त भी हैं. उनकी बॉन्डिंग पार्टी में साफ नजर आई. आपको बता दें, दोनों कॉलेज टाइम की दोस्त हैं और अब जल्द ही रिश्तेदार भी बनने वाली हैं.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

sachin tendulkars bahu photoSaaniya Chandok sara tendulkar birthday

