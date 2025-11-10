2 साल में 5 सुपरहिट फिल्में! जब हिट मशीन बन गया था ये एक्टर, 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई से हिला दिया था बॉक्स ऑफिस!

Salman Khan blockbuster movies: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने साल 2010 से 2012 के बीच लगातार पांच फिल्में ब्लॉकबस्टर देकर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर और दबंग 2 जैसी इन फिल्मों ने मिलकर दुनियाभर में 1200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कमाई की थी. इन फिल्मों की लगातार सफलता ने सलमान खान को सही मायनों में हिट मशीन बना दिया था.
Salman Khan films: बॉलीवुड में कुछ ही कलाकार ऐसे हैं, जिन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग कहा जाता है और सुपरस्टार सलमान खान यकीनन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. एक समय था, जब सलमान ने लगातार एक के बाद एक धांसू फिल्में देकर साबित कर दिया था कि वह सही मायने में हिट मशीन हैं. बात है साल 2010 से 2012 के बीच की, जब सिर्फ 2 सालों के अंदर सलमान खान ने लगातार 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर देकर बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था. उनकी इन पांच फिल्मों ने मिलकर वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धमाकेदार कमाई की थी.
दबंग (Dabangg) - 2010
सलमान की इस ब्लॉकबस्टर दौड़ की शुरुआत 2010 में आई फिल्म दबंग से हुई थी. इस फिल्म में उन्होंने चुलबुल पांडे नामक एक मस्त-मौला पुलिस अफसर का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. दबंग उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी, जिसने दुनियाभर में 215 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.
रेडी (Ready) - 2011
दबंग की बड़ी सफलता के बाद, 2011 में सलमान एक्ट्रेस असिन के साथ कॉमेडी फिल्म रेडी में नजर आए. यह फिल्म भी बड़ी हिट रही और लोगों को सलमान का मजाकिया अंदाज खूब भाया. रेडी ने वर्ल्डवाइड 182 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी.
बॉडीगार्ड (Bodyguard) - 2011
उसी साल, सलमान खान एक और धमाकेदार फिल्म बॉडीगार्ड लेकर आए, जिसमें उनके साथ करीना कपूर खान थीं. एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. बॉडीगार्ड ने दुनियाभर से लगभग 230 करोड़ रुपये का तगड़ा कलेक्शन किया था.
एक था टाइगर (Ek Tha Tiger) - 2012
साल 2012 में, सलमान खान ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ जासूसी (Spy) फिल्म एक था टाइगर से वापसी की. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. एक था टाइगर ने दुनियाभर में 320 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की, जो उस समय एक बहुत बड़ा आंकड़ा था.
दबंग 2 (Dabangg 2) - 2012
साल 2012 के आखिर में सलमान अपनी सुपरहिट फिल्म दबंग का सीक्वल दबंग 2 लेकर आए. पहली फिल्म की तरह ही यह भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और फैंस को चुलबुल पांडे का किरदार दोबारा देखने को मिला. दबंग 2 ने वर्ल्डवाइड 265 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
इन पांच फिल्मों ने सिर्फ 2 सालों में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करके सलमान खान को बॉलीवुड का मनी मैन बना दिया था.