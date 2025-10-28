सलमान खान के पास था 'रोमांस किंग' और 'बाजीगर' बनने का मौका! ये 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिजेक्ट करते ही बन गया दूसरे सुपरस्टार्स का करियर

Salman khan rejected blockbusters movies: बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान पिछले तीन दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. उनके नाम कई सुपरहिट फिल्में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी ठुकराईं, जो बाद में इतिहास बन गईं? ये फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं, बल्कि इन्होंने दूसरे सुपरस्टार्स, खासकर शाहरुख खान और आमिर खान के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इन फिल्मों में से एक तो ऐसी है जो आज भी मुंबई के एक थिएटर में लगातार 30 सालों से चल रही है. आइए जानते हैं उन चार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में जिन्हें 'भाईजान' ने ना कह दिया था.

सलमान खान ने क्यों ठुकराए ये ब्लॉकबस्टर रोल?

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए जिनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है. इन फिल्मों को ठुकराने के पीछे सलमान के अपने कारण थे, जो अक्सर उनकी 'हीरो वाली छवि' से जुड़े थे.

बाजीगर (Baazigar - 1993)

खबरों के मुताबिक, मेकर्स ने यह फिल्म पहले सलमान खान को ऑफर की थी. लेकिन सलमान ने इसे करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में हीरो का किरदार काफी हद तक नकारात्मक शेड वाला है, जो उनकी 'हीरो' वाली इमेज के खिलाफ जाता है. बाद में शाहरुख खान ने यह किरदार निभाया और यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी.

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ - 1995)

यह फिल्म आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में 30 सालों से लगातार दिखाई जा रही है और इसने बॉलीवुड के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया है. यह जानकर हैरानी होगी कि 'राज' का आइकॉनिक रोल पहले सलमान खान को ऑफर हुआ था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सलमान ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह शाहरुख खान को मिला और उन्हें 'रोमांस किंग' का खिताब मिला.

चक दे! इंडिया (Chak De! India - 2007)

यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इसे भारतीय सिनेमा की बेहतरीन स्पोर्ट्स फिल्मों में गिना जाता है. कहा जाता है कि कोच कबीर खान का किरदार सबसे पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था. सलमान ने इसे ठुकराते हुए कहा था कि वह इस तरह के गंभीर और नियंत्रित (Controlled) किरदार के लिए सही नहीं हैं. उनके मना करने के बाद शाहरुख खान ने यह किरदार निभाया और आलोचकों के साथ-साथ दर्शकों का दिल भी जीता.

गजनी (Ghajini - 2008)

यह फिल्म साल 2008 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. यह एक तमिल फिल्म का रीमेक थी. बताया जाता है कि इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद सलमान खान थे. जब सलमान ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया, तब यह फिल्म आमिर खान को मिली. आमिर ने इस फिल्म के लिए अपनी बॉडी पर बहुत मेहनत की और इसे सुपरहिट बनाया.