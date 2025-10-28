Advertisement
trendingNow12978542
Hindi Newsमनोरंजन

सलमान खान के पास था 'रोमांस किंग' और 'बाजीगर' बनने का मौका! ये 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिजेक्ट करते ही बन गया दूसरे सुपरस्टार्स का करियर

Salman Khan rejected movies: सलमान खान ने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्में ठुकराईं जो बाद में इतिहास बन गईं. 'बाजीगर' का नेगेटिव रोल हो या 'DDLJ' की आइकॉनिक लव स्टोरी, ये फिल्में शाहरुख खान और आमिर खान के करियर की पहचान बन गईं. इनमें से एक फिल्म तो 30 साल से थिएटर में चल रही है! इन फिल्मों को मना करने की कहानी आज भी दिलचस्प है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान के पास था 'रोमांस किंग' और 'बाजीगर' बनने का मौका! ये 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिजेक्ट करते ही बन गया दूसरे सुपरस्टार्स का करियर

Salman khan rejected blockbusters movies: बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान पिछले तीन दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. उनके नाम कई सुपरहिट फिल्में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी ठुकराईं, जो बाद में इतिहास बन गईं? ये फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं, बल्कि इन्होंने दूसरे सुपरस्टार्स, खासकर शाहरुख खान और आमिर खान के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इन फिल्मों में से एक तो ऐसी है जो आज भी मुंबई के एक थिएटर में लगातार 30 सालों से चल रही है. आइए जानते हैं उन चार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में जिन्हें 'भाईजान' ने ना कह दिया था.

सलमान खान ने क्यों ठुकराए ये ब्लॉकबस्टर रोल?
सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए जिनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है. इन फिल्मों को ठुकराने के पीछे सलमान के अपने कारण थे, जो अक्सर उनकी 'हीरो वाली छवि' से जुड़े थे.

बाजीगर (Baazigar - 1993)
खबरों के मुताबिक, मेकर्स ने यह फिल्म पहले सलमान खान को ऑफर की थी. लेकिन सलमान ने इसे करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में हीरो का किरदार काफी हद तक नकारात्मक शेड वाला है, जो उनकी 'हीरो' वाली इमेज के खिलाफ जाता है. बाद में शाहरुख खान ने यह किरदार निभाया और यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ - 1995)
यह फिल्म आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में 30 सालों से लगातार दिखाई जा रही है और इसने बॉलीवुड के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया है. यह जानकर हैरानी होगी कि 'राज' का आइकॉनिक रोल पहले सलमान खान को ऑफर हुआ था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सलमान ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह शाहरुख खान को मिला और उन्हें 'रोमांस किंग' का खिताब मिला.

चक दे! इंडिया (Chak De! India - 2007)
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इसे भारतीय सिनेमा की बेहतरीन स्पोर्ट्स फिल्मों में गिना जाता है. कहा जाता है कि कोच कबीर खान का किरदार सबसे पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था. सलमान ने इसे ठुकराते हुए कहा था कि वह इस तरह के गंभीर और नियंत्रित (Controlled) किरदार के लिए सही नहीं हैं. उनके मना करने के बाद शाहरुख खान ने यह किरदार निभाया और आलोचकों के साथ-साथ दर्शकों का दिल भी जीता.

गजनी (Ghajini - 2008)
यह फिल्म साल 2008 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. यह एक तमिल फिल्म का रीमेक थी. बताया जाता है कि इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद सलमान खान थे. जब सलमान ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया, तब यह फिल्म आमिर खान को मिली. आमिर ने इस फिल्म के लिए अपनी बॉडी पर बहुत मेहनत की और इसे सुपरहिट बनाया.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan rejected moviessalman khan rejected blockbusters moviesBollywood news

Trending news

अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा