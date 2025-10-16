Advertisement
trendingNow12964402
Hindi Newsमनोरंजन

62 साल के एक्टर को चाहिए नई दुल्हन, कहा- 'दहेज मैं दूंगा, बस शादी कराओ!' कौन है ये बेताब दूल्हा?

Sanjay Mishra upcoming films: बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं, जो अपनी कॉमेडी से फैंस के दिलों पर छाए रहते हैं. ऐसे ही एक्टर संजय मिश्रा हैं, जो फिलहाल अपने एक पोस्ट से काफी चर्चाओं में आ गए हैं. दरअसल इश 62 साल के एक्टर को अपने लिए दुल्हन की तलाश है. इसको लेकर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

62 साल के एक्टर को चाहिए नई दुल्हन, कहा- 'दहेज मैं दूंगा, बस शादी कराओ!' कौन है ये बेताब दूल्हा?

Sanjay Mishra advertisement for bride: बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर संजय मिश्रा को भला कौन नहीं जानता. उन्होंने 'गोलमाल' से लेकर 'आखों देखी' जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है. उनकी सादगी और जिंदादिली के लाखों फैन हैं. लेकिन इस बार वह किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी की एक मजेदार डिमांड की वजह से चर्चा में हैं. 62 साल की उम्र में संजय मिश्रा ने फिर से दूल्हा बनने का इरादा जाहिर किया है! उन्होंने बाकायदा अखबार में इश्तिहार वाले अंदाज में दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है.

62 की उम्र में दुल्हन खोज रहे हैं संजय मिश्रा, बोले- दहेज खुद दूंगा
दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है, उसे देखकर उनके फ़ैन्स हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. 62 साल की उम्र में वह एक बार फिर से शादी करने की इच्छा जता रहे हैं. लेकिन रुकिए, यह उनकी असल जिंदगी की नहीं, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म की कहानी का हिस्सा है.

क्या है वायरल पोस्ट का सच?
संजय मिश्रा ने दरअसल अपनी अगली फिल्म का पोस्टर जारी किया है, जिसका नाम है 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' (Durlabh Prasad Ki Doosri Shaadi). यह पूरा पोस्ट और दुल्हन की तलाश का विज्ञापन इसी फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

विज्ञापन का अंदाज कुछ ऐसा है
पोस्टर को बिल्कुल अखबार में छपने वाले 'वर चाहिए' (Groom Wanted) विज्ञापन जैसा बनाया गया है. इसमें लिखा है कि दुर्लभ प्रसाद की शादी के लिए दुल्हन चाहिए. उम्र 30 से 35 साल के बीच हो. देखने में अच्छी हो और हिंदी बोलने वाली हो. काम करने वाली हो तो बेहतर है.

इस तरह है वर का परिचय
पोस्टर में लिखा है कि वर का नाम है 'दुर्लभ प्रसाद'. उम्र 50-55 साल बताई गई है (जो फिल्म का किरदार है). पेशे से दुर्लभ प्रसाद बनारस में 'मुंडन स्पेशलिस्ट' (नाई) हैं. खास बात यह है कि दुर्लभ प्रसाद यानी संजय मिश्रा का किरदार कह रहा है कि वह दहेज (Dowry) खुद देंगे.

फैंस से की खास अपील
इस मजेदार पोस्टर को शेयर करते हुए संजय मिश्रा ने अपने फैंस से एक खास अपील भी की है. उन्होंने लिखा है कि, "इस पोस्ट को टैग करें, शेयर करें और दुर्लभ प्रसाद का जीवनसंगिनी ढूंढने में साथ दें. कौन जानता है, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में प्यार भर दे. इस पोस्ट से यह साफ हो जाता है कि संजय मिश्रा अब जल्द ही एक और कॉमेडी-ड्रामा फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. फ़िल्म का टाइटल और प्रमोशन का यह अंदाज बता रहा है कि यह कहानी बहुत ही मजेदार और पारिवारिक होने वाली है. फैंस अब इस फिल्म के जल्द रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Mishra advertisement for brideSanjay Mishra upcoming filmsBollywood

Trending news

गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी