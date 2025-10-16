62 साल के एक्टर को चाहिए नई दुल्हन, कहा- 'दहेज मैं दूंगा, बस शादी कराओ!' कौन है ये बेताब दूल्हा?

Sanjay Mishra advertisement for bride: बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर संजय मिश्रा को भला कौन नहीं जानता. उन्होंने 'गोलमाल' से लेकर 'आखों देखी' जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है. उनकी सादगी और जिंदादिली के लाखों फैन हैं. लेकिन इस बार वह किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी की एक मजेदार डिमांड की वजह से चर्चा में हैं. 62 साल की उम्र में संजय मिश्रा ने फिर से दूल्हा बनने का इरादा जाहिर किया है! उन्होंने बाकायदा अखबार में इश्तिहार वाले अंदाज में दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है.

62 की उम्र में दुल्हन खोज रहे हैं संजय मिश्रा, बोले- दहेज खुद दूंगा

दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है, उसे देखकर उनके फ़ैन्स हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. 62 साल की उम्र में वह एक बार फिर से शादी करने की इच्छा जता रहे हैं. लेकिन रुकिए, यह उनकी असल जिंदगी की नहीं, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म की कहानी का हिस्सा है.

क्या है वायरल पोस्ट का सच?

संजय मिश्रा ने दरअसल अपनी अगली फिल्म का पोस्टर जारी किया है, जिसका नाम है 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' (Durlabh Prasad Ki Doosri Shaadi). यह पूरा पोस्ट और दुल्हन की तलाश का विज्ञापन इसी फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

विज्ञापन का अंदाज कुछ ऐसा है

पोस्टर को बिल्कुल अखबार में छपने वाले 'वर चाहिए' (Groom Wanted) विज्ञापन जैसा बनाया गया है. इसमें लिखा है कि दुर्लभ प्रसाद की शादी के लिए दुल्हन चाहिए. उम्र 30 से 35 साल के बीच हो. देखने में अच्छी हो और हिंदी बोलने वाली हो. काम करने वाली हो तो बेहतर है.

इस तरह है वर का परिचय

पोस्टर में लिखा है कि वर का नाम है 'दुर्लभ प्रसाद'. उम्र 50-55 साल बताई गई है (जो फिल्म का किरदार है). पेशे से दुर्लभ प्रसाद बनारस में 'मुंडन स्पेशलिस्ट' (नाई) हैं. खास बात यह है कि दुर्लभ प्रसाद यानी संजय मिश्रा का किरदार कह रहा है कि वह दहेज (Dowry) खुद देंगे.

फैंस से की खास अपील

इस मजेदार पोस्टर को शेयर करते हुए संजय मिश्रा ने अपने फैंस से एक खास अपील भी की है. उन्होंने लिखा है कि, "इस पोस्ट को टैग करें, शेयर करें और दुर्लभ प्रसाद का जीवनसंगिनी ढूंढने में साथ दें. कौन जानता है, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में प्यार भर दे. इस पोस्ट से यह साफ हो जाता है कि संजय मिश्रा अब जल्द ही एक और कॉमेडी-ड्रामा फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. फ़िल्म का टाइटल और प्रमोशन का यह अंदाज बता रहा है कि यह कहानी बहुत ही मजेदार और पारिवारिक होने वाली है. फैंस अब इस फिल्म के जल्द रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.