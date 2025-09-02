Suhana Khan: शाहरुख खान की बेटी सुहाना की बढ़ी मुश्किलें! अलिबाग जमीन विवाद बना सिरदर्द, जानिए क्या है पूरा मामला?
Advertisement
trendingNow12906541
Hindi Newsमनोरंजन

Suhana Khan: शाहरुख खान की बेटी सुहाना की बढ़ी मुश्किलें! अलिबाग जमीन विवाद बना सिरदर्द, जानिए क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की बेटी सुहाना इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि जमीन का मामला है. सुहाना ने अलिबाग में करोड़ों की जमीन खरीदी थी. अब इस सौदे ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suhana Khan: शाहरुख खान की बेटी सुहाना की बढ़ी मुश्किलें! अलिबाग जमीन विवाद बना सिरदर्द, जानिए क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की बेटी सुहाना इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि जमीन का मामला है. जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली सुहाना ने अलिबाग में करोड़ों की जमीन खरीदी थी. अब इस सौदे ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना ने जो जमीन खरीदी है, वह कृषि भूमि है और इसके लिए उन्होंने जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. यही कारण है कि अब प्रशासन ने इस डील की जांच शुरू कर दी है.

खबरों के अनुसार, सुहाना खान ने अलिबाग के थल गांव में 12.91 करोड़ रुपये में यह जमीन खरीदी. यह जमीन मूल रूप से सरकार द्वारा किसानों को खेती के उद्देश्य से आवंटित की गई थी. बताया जाता है कि सुहाना ने यह जमीन तीन बहनों अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी, जिन्हें यह जमीन विरासत में मिली थी. सौदे के समय सुहाना ने 77.46 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी भरी.

प्रशासन की जांच शुरू
मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलिबाग तहसीलदार को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं. रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदीश ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है. जमीन खरीद के समय बनाए गए पंजीकृत दस्तावेजों में सुहाना को किसान के रूप में दर्शाया गया था. यही बिंदु अब सवालों के घेरे में है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- पंजाब में बाढ़ से तबाही, दिलजीत ने 10 गांव, इस एक्टर ने 200 घरों को लिया गोद

परिवार का नाम भी जुड़ा
दिलचस्प बात यह है कि यह प्रॉपर्टी देजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो गौरी खान की मां और बहन के स्वामित्व वाली कंपनी है. यही नहीं, सुहाना ने अलिबाग में यह पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी और इसके बाद एक साल के भीतर उन्होंने समुद्र किनारे 10 करोड़ रुपये की एक और प्रॉपर्टी भी ले ली.

बढ़ सकती हैं दिक्कतें
फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है. अगर यह साबित हो गया कि कृषि भूमि को खरीदने और उपयोग करने में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो सुहाना खान को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. उनके फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले यह विवाद उनके और खान परिवार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

suhana khanShah Rukh Khan

Trending news

CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
;