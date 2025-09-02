Suhana Khan: शाहरुख खान की बेटी सुहाना की बढ़ी मुश्किलें! अलिबाग जमीन विवाद बना सिरदर्द, जानिए क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की बेटी सुहाना इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि जमीन का मामला है. जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली सुहाना ने अलिबाग में करोड़ों की जमीन खरीदी थी. अब इस सौदे ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना ने जो जमीन खरीदी है, वह कृषि भूमि है और इसके लिए उन्होंने जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. यही कारण है कि अब प्रशासन ने इस डील की जांच शुरू कर दी है.

खबरों के अनुसार, सुहाना खान ने अलिबाग के थल गांव में 12.91 करोड़ रुपये में यह जमीन खरीदी. यह जमीन मूल रूप से सरकार द्वारा किसानों को खेती के उद्देश्य से आवंटित की गई थी. बताया जाता है कि सुहाना ने यह जमीन तीन बहनों अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी, जिन्हें यह जमीन विरासत में मिली थी. सौदे के समय सुहाना ने 77.46 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी भरी.

प्रशासन की जांच शुरू

मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलिबाग तहसीलदार को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं. रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदीश ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है. जमीन खरीद के समय बनाए गए पंजीकृत दस्तावेजों में सुहाना को किसान के रूप में दर्शाया गया था. यही बिंदु अब सवालों के घेरे में है.

परिवार का नाम भी जुड़ा

दिलचस्प बात यह है कि यह प्रॉपर्टी देजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो गौरी खान की मां और बहन के स्वामित्व वाली कंपनी है. यही नहीं, सुहाना ने अलिबाग में यह पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी और इसके बाद एक साल के भीतर उन्होंने समुद्र किनारे 10 करोड़ रुपये की एक और प्रॉपर्टी भी ले ली.

बढ़ सकती हैं दिक्कतें

फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है. अगर यह साबित हो गया कि कृषि भूमि को खरीदने और उपयोग करने में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो सुहाना खान को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. उनके फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले यह विवाद उनके और खान परिवार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है.